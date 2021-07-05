سياحة النواب توجه الشكر للحكومة لزيادة نسبة الإشغال في الفنادق والسينمات لـ 70% بدلاً من 50%

/638953/سياحة-النواب توجه-الشكر-للحكومة-لزيادة-نسبة-الإشغال-في-الفنادق-والسينمات-لـ-70-بدلا-من-50

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب أن قرار الحكومة بشأن زيادة نسبة الإشغال في الفنادق والسينمات والمسارح والمطاعم والكافيهات إلى 70% بدلاً من 50% هام للغاية وله مردود إيجابى قوى على المنشآت السياحية والعاملين بقطاع السياحة في الوقت الذى بدأت فيه السياحة تتعافى تدريجياً ، مؤكدة أن القرار يأتي استكمالاً لجهود الدولة خلال الفترة السابقة وحزمة الإجراءات والمبادرات الحكومية التي تم إطلاقها لمساندة قطاع السياحة ودعمه خلال جائحة كورونا العالمية .

دعم الدولة قطاع السياحة

وقالت النائبة نورا على أن قرار دولة رئيس مجلس الوزراء جاء في إطار التعاون بين مجلس النواب ، ورئاسة مجلس الوزراء من أجل الصالح العام لأهمية هذا القطاع الهام ، وفى ضوء ما تم عرضه من قبل السيدة رئيسة لجنة السياحة بمجلس النواب على الحكومة الأمر الذى يؤكد مدى اهتمام وحرص الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى على الاستمرار فى مساندة ودعم قطاع السياحة ، والمساهمة بشكل كبير في رفع المعاناة عن المنشأت السياحية خلال أزمة كورونا العالمية ولأهمية هذا القطاع الحيوى الهام بالنسبة للاقتصاد المصرى .

وأشادت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب بجهود الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستمرار الدعم والمساندة لقطاع السياحة والعاملين به ، موجهة الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة على الجهود المستمرة وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لقطاع السياحة في ظل هذه الظروف .