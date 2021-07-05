تمهيدا لحلها.. رياضة النواب ترصد مشكلات مراكز الشباب بالشرقية والدقهلية

وقال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الزيارة التى تقوم بها لجنة الشباب، تهدف لمتابعة عدد من مراكز الشباب التى تقدم أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة بشأن نقص عدد من الخدمات بها، لافتا إلى أن اللجنة ستعد تقرير مفصل عن نتائج أعمال الزيارة وعرضه على هيئة مكتب مجلس النواب وذلك عقب الانتهاء منها.
وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة، إن ملف الشباب فى مصر يلقى اهتمام كبير من القيادة السياسية، وهو ما انعكس على استضافة مصر لعدد من المحافل الرياضية الدولية الكبرى، لافتا الى أن اللجنة حريصة على الزيارات الميدانية وفتح مجالات للحوار مع الشباب، حتى يكون هناك متابعة مستمرة لذلك الملف الهام.
واشار رئيس لجنة الشباب، إلى أن اللجنة ستقوم خلال اليوم الأول بزيارة محافظة الشرقية لمتابعة عدد من مراكز الشباب، منها "القطاوية بمركز أبو حماد، وأكشيك، السناجرة، الجيش، كفر أبو الديب، الخضارية، كفور نجم، ههيا، إحسانية"، بالإضافة إلى استاد ههيا الرياضى، وذلك لمتابعة الأوضاع والأنشطة بها.
وأضاف انه من المقرر عقب ذلك ان يلتقى الوفد بمحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، وعدد من رؤساء الأندية ومراكز الشباب فى حوار مفتوح بقصر ثقافة الزقاريق للاستماع لكل المشكلات التى تواجههم.
ويضم الوفد البرلمانى الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب ثروت سويلم وكيل اللجنة، وحسام غالى أمين سر اللجنة، والنواب درويش مصطفى وأسامة عبدالعاطى وخالد بدوى وحازم إمام والنائبة إيمان العجوز وإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة.
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