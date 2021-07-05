لأول مرة فى مصر.. شهادة جدارات معتمدة لطلاب المجمعات التكنولوجية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أحمد حسنى الحيوى، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أنه تقرر منح أول شهادة جدارات «competence certificate»، صادرة عن غرفة الصناعات الهندسية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك لطلاب المجمعات التعليمية التكنولوجية المتكاملة التابعة له.





وأضاف فى بيان، أن تلك الخطوة تأتى فى إطار تفعيل اتفاقية التعاون بين صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، واتحاد الصناعات المصرية، والتى تهدف إلى التعاون فى مجالات التعليم الفنى والتكنولوجى المختلفة.

وأوضح «الحيوى» أن امتحانات الجدارات التى سيتم تطبيقها للعام الدراسى 2020/2021 بمجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بأبو غالب، هى الأولى من نوعها فى مصر، لأنه سوف يتم عقدها بواسطة لجنة من الخبراء بالصناعة المصرية، أسوة بما يحدث بالدول الأوروبية الكبرى الصناعية.

وأشار إلى أن الصندوق يطبق هذا النهج لأول مرة فى مصر ليتم تعميمه فى المستقبل على كافة مؤسسات التعليم الفنى والتكنولوجى الجامعى منه وما قبل الجامعى كذلك، منوها إلى حرص إدارة مجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بأبو غالب على تطبيق هذا النموذج على طلاب الفرقة الثالثة به فى تخصص تكنولوجيا الكهرباء والخلايا الكهروضوئية، لكى يكون المجمع نموذجًا يُحتذى به فى باقى التخصصات بالمجمعات التعليمية التكنولوجية المتكاملة الأخرى التابعة للصندوق.

من جانبه أكد رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أنه تم تشكيل لجنة امتحانات الجدارات لطلاب المدرسة الثانوية الفنية بمجمع أبو غالب التابع لصندوق تطوير التعليم، تضم فى عضويتها ممتحنين معتمدين من قبل اتحاد الصناعات للعام الدراسى 2020/2021 والتى سوف يتم عقدها خلال الفترة من 4 يوليو وحتى 8 يوليو 2021.

وأضاف أن اختبار الجدارات الذى سوف يتم عقده للطلاب، سيكون لقياس مدى اكتسابهم المهارات والمعارف والسلوكيات الواردة بالمناهج المطبقة بمجمع أبو غالب، والتى تم تصميمها وفقاً لمنهجية نظام الجدارات المتماشية مع متطلبات الصناعة المصرية والإيطالية.

وأوضح أن غرفة الصناعات الهندسية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، ستقوم بمنح شهادة الجدارات المعتمدة «competence certificate» للطلاب الذين اجتازو الامتحانات، والتى تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل المصرى مباشرة دون الحاجة لعقد اختبارات قبلية بالمصانع.