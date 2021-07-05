القوى العاملة: استخراج 1.293 ترخيص مزاولة حرفة فى القليوبية

وأوضح سعفان، فى بيان له اليوم الإثنين، أن المديرية عينت 1808 شباب، من بينهم 17 من أصحاب القدرات من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل، من بين 4131 من راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب، فضلاً عن توفير 615 فرصة عمل للشباب من الجنسين.
وأوضح أنه تم صرف منحًا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية على الرعاية الاجتماعية والصحية، منها صرف 10 منح لمولود جديد، ومنحتنى زواج، ومنحتنى وفاة، بإجمالى 46 ألف جنيه، بلغ المسجلين بالمديرية 20159 عاملا.
وأوضحت إيمان السيد شحاتة مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، أن التقرير الشهرى لإنجازات المديرية خلال شهر مايو الماضى أشار إلى أن المديرية قامت بالتفتيش فى مجال التفتيش العمالى وعلاقات العمل على 660 منشأة دوريا، وعمل 42 حملة تفتيش شامل، وأسفر ذلك عن تحرير 262 محضرًا، كما تم التفتيش على 51 منشأة يعمل بها 48 طفلا، وتم إنذار 20 منشأة منها بالمخالفات لإزالتها، وتحرير محضرين للمنشآت المخالفة، وإجراء التفتيش على 206 منشآت فى مجال السلامة والصحة المهنية، وتم تحرير 207 محاضر للمنشآت المخالفة.
وفى مجال علاقات العمل بلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 139 شكوى، تم تسوية 15 منها وديًا، وإحالة 36 للقضاء، وحفظ 23 شكوى، ومازالت هناك 65 شكوى تحت البحث والدراسة.
وأضافت مدير المديرية، أنه فى مجال التدريب المهنى جارى تنفيذ دورتين تدريبيتين بوحدة التدريب المتنقلة بقرية المريج - شبين القناطر على مهنة التفصيل والحياكة لـ 11 متدربة، ومهنة السباكة الصحية لـ 9 متدربين، فضلاً عن بدء التدريب بمركز التدريب المهنى بالخانكة على مهنة تفصيل الملابس الجاهزة لـ 11 متدربًا، ومهنة صيانة المحمول والدش لـ 8 متدربين.
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