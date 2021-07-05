خبير فى الأشعة التداخلية بالمركز الطبى العالمى للقوات المسلحة

جدة - نرمين السيد - يستضيف المركز الطبى العالمى الخبير الفرنسى أ.د تيرى دو بيرى خبير الأشعة التداخلية لعلاج حالات أورام الكبد والقنوات المرارية وبعض أورام الرئة والكلى والعظام بواسطة الأشعة التداخلية وذلك فى الفترة من 14 – 18 يوليو 2021.





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