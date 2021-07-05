صور.. إدراج 3 مواقع أثرية مصرية على لائحة المواقع التراثية بمنظمة الإيسيسكو

جدة - نرمين السيد - اعتمدت لجنة التراث التابعة لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) فى اجتماعها الأخير بمدينة الرباط بدولة المغرب، إدراج المتحف المصرى بالتحرير، ومدينة شالى بواحة سيوة، وقصر البارون بحى مصر الجديدة، على قائمة المنظمة.





وقال الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، فى تصريح له اليوم، إن وزارة السياحة والآثار كانت قد قدمت ملفات متكاملة تناولت الأبعاد الأثرية والفنية لهذه المواقع وكذلك عناصرها المعمارية وتقارير حالة صونها والحفاظ عليها.

وأكد أن تسجيل هذه المواقع يأتى فى إطار استراتيجية وخطة الوزارة الخاصة بإبراز المواقع الأثرية ذات الأولوية وتسجيلها على قوائم التراث الدولية للتعريف بها وتحسين عوامل الجذب السياحس لها، حيث سبق وتم تسجيل المتحف المصرى بالتحرير على القائمة التمهيدية لليونسكو فى فبراير الماضى.

وأوضح أن عمليات الترميم الشاملة التى تم تنفيذها فى كل من مدينة شالى وقصر البارون وافتتاحها للزيارة مؤخرا أسهم فى اعتمادها على قائمة الإيسيسكو، والتى تضم الدير الأحمر بسوهاج ومقياس النيل بالروضة، بالإضافة إلى مدينة القصر وجبانة البجوات بمحافظة الوادى الجديد والمسجلتين على القائمة التمهيدية للمنظمة.