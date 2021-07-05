انت الان تتابع تفاصيل خبر بيان هام من وزارة التضامن بخصوص الحد الأدنى للمعاشات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت وزارة التضامن بيان هام بخصوص الحد الأدنى للمعاشات وكشفت كل شيء حول الزيادات التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي بنسبة 13٪، حيث استأنفت عملية صرف معاشات يوليو للمستفيدين والمتقاعدين المستحقين.

كما استأنف بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القياج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، يوم الأحد 4 يوليو 2021، صرف معاشات يوليو مع الزيادة الجديدة.

وأصدرت وزارة التضامن تعليمات مهمة لمديري الفروع والموظفين من أجل توفير الأموال في أجهزة الصراف الآلي باستمرار وبأقصى حد ممكن.

الحد الأدنى للمعاشات حسب وزارة التضامن الاجتماعي

من جهة أخرى، أوضحت وزاره التضامن الاجتماعي أن الحد الأدنى للمعاشات بلغ في1 يوليو 2019 وفق قوانين التأمينات الاجتماعية 900 جنيه شهرياً، مضيفة أن قيم المعاشات المصروفة ارتفعت بنحو 50٪ من قيمة المعاشات 2018 حتى 6 يونيو 2021 لعدد 10 مليون ونصف مستفيد.

وبلغت تكلفة المتقاعدين نحو 77.5 مليار جنيه، وفي عام 2020 تمت زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 14٪ عن إجمالي قيمة المعاش، وبزيادة قصوى قدرها 980 جنيهًا، وبتكلفة سنوية بلغت 25.1 مليار جنيه.