محلية النواب تناقش آثار تطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع..اليوم

/638960/محلية-النواب-تناقش-آثار-تطبيق-قانون-تنظيم-انتظار-المركبات-في-الشوارعاليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها اليوم الإثنين، لمناقشة بعض طلبات الإحاطة والمشروعات والاقتراحات المقدمة من النواب، وتعقد لجنة الإدارة المحلية اجتماعها برئاسة النائب أحمد السجيني، لمتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة، بشأن خطة الحكومة نحو إعادة هيكلة وتطوير هيئتي النظافة والتجميل لمحافظتي القاهرة والجيزة، مع إفادة اللجنة ببيان تفصيلي بأصول الهيئتين والمعدات المستغلة والغير مستغلة، ورؤيتهما لدراسة المقترحات الخاصة باستغلال الورش والإجراءات التي تم اتخاذها بهدف تعظيم مواردهما.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الادارة المحلية اليوم

قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع

كما تناقش اللجنة تقصي آثار تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية رقم (5) لسنة 2021، ومدى تأثير ذلك على تعظيم موارد الدولة وضبط حركة الشارع.

قانون التصالح

كما تناقش اللجنة غدا تقصي آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (17) لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم (1) لسنة 2020، والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقاً للقانون واللائحة، فضلاً عن متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بتكليف كل من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بإفادتها ببيان تفصيلي عن عدد طلبات التصالح المقدمة، وما تم البت فيها وما تم رفضه، والمعوقات التي تواجه فحص الطلبات.