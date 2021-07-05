أحداث رياضية تنتظرك اليوم الإثنين: أهم مواجهات الدوري الممتاز.. موعد مباراة الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري..الأهلي يؤدي تدريباته اليوم

/638958/أحداث-رياضية-تنتظرك-اليوم-الإثنين-أهم-مواجهات-الدوري-الممتاز-موعد-مباراة-الإسماعيلي-ضد-الاتحاد-السكندريالأهلي-يؤدي-تدريباته-اليوم

تشهد الساحة العالمية الرياضية العديد من الأحداث والمواجهات الكروية ، ويرصد دوت الخليج أحداث رياضية تنتظرك اليوم الإثنين، إهم مواجهات في الدوري المصري.

تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم على رأسها مباراة بيرو ضد البرازيل فى نصف نهائى بطولة كوبا أمريكا 2021، بالإضافة للدوري المصري

تقام مباراة منتخب بيرو أمام نظيرة البرازيل والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الواحدة صباحا بعد منتصف الليل على قناة beIN Sports HD 5 Max.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

تقام مباراة وادي دجلة أمام فريق مصر المقاصة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساء على قناةon time sport

تقام مباراة الإسماعيلي أمام فريق الاتحاد السكندري والتي من المقرر إقلمتها في تمام الساعة السابعة مساء على قناة on time sport

يدخل فريق الإسماعيلي مباراته اليوم الأثنين أمام فريق الاتحاد السكندري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

الأهلي يؤدي تدريباته اليوم استعداداص لمواجهة المقاولون العرب، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، سوم 8 يوليو المقبل.

فرج عامر عن فوز الأهلي علي سموحة

وكتب فرج عامر رئيس ناد سموحة عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:”بهدوء دفعنا ثمن غالي لخطأ الشناوي أمام بيراميدز في آخر دقيقة.

لاعبنا الاهلي بطريقة الكبار وبادلناة الهجوم فحدث ما حدث ولو احرزنا اي هدف قبل الدقيقة ٤٠ لتغيرت نتيجة المباراةً، الكابتن محمود الخطيب اشاد باكثر من لاعب في سموحة ، موسيماني وجه تحية الي احمد عبد القادر قبل المباراة وذهب لغرفة ملابس سموحة بعد المباراة وتبادل معة الحديث واكد علي رغبتة في عودتة للاهلي في نهاية الموسم لاعجابة الشديد بطريقة لعبةً، بالرغم ان احمد عبد القادر كان خارج الخدمة اثناء المباراةً، بسبب تجاهل الكابتن شوقي غريب لاختيارة للأوليمبياد.

يذكر أنه من المُرتقب عودة محمد صلاح إلى ليفربول يوم الإثنين المقبل، لبدء الفترة الاستعدادية للموسم الجديد 2021/22.

محمد صلاح

من المقرر أن يعود محمد صلاح إلى ليفربول يوم الإثنين المقبل، لبدء الفترة الاستعدادية للموسم الجديد 2021/22.