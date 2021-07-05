/638965/عشيق-يقتل-حبيبته-ويضعها-في-ثلاجة--ووالد-الضحية-يتسطرعلى-الجريمة-بالإسماعيلية

قررت نيابة مركز الإسماعيلية، اليوم الإثنين، بتجديد حبس قاتل عشيقته، اليوم الاثنين، 15 يوما علي ذمة التحقيقات بتهمة الإعتداء عليها وقتلها.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تجديد حبس قاتل عشيقته في الإسماعلية

وأوضحت التحقيقات التي أشرف عليها محمد الطيب رئيس نيابة مركز الإسماعيلية، أن المتهم اعتدى بالضرب على المجني عليها وتسبب في وفاتها خلال إقامتها معه بمنزله بقرية أبو عطوة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

اعترافات المتهم

واعترف المتهم «م.س.م»، وشهرته «بصلة» مقيم بقرية أبو عطوة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية أنه ارتبط بعلاقة عاطفية مع المجني عليها وأنها انتقلت للإقامة معه في منزله بنفس القرية بعد خلافات مع زوجته تركت المنزل علي إثره.

وقال المتهم، إن مشادة نشبت بينه وبين المجني عليها اعتدي عليها خلالها بالضرب علي رأسها ما أدى إلى سقوطها ووفاتها في الحال إلا أنه حاول التخلص من الجثمان ولم يتمكن من ذلك.

جثتها في ثلاجة

وتحفظ المتهم علي جثة الفتاة في ثلاجة خاصة به في محل تحت العقار المقيم به لحين إنهاء الإجراءات الخاصة بدفن الجثة حتى كشف أمره، وألقت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد هشام، القبض علي المتهم وجرى التخفظ علي الجثمان إلى أن صرحت النيابة بدفنه.

مأمورية مكبرة

وتمكنت مأمورية مكبرة بمشاركة النقباء كامل قمحاوي وسيد نصر الله وعبد الله صبحي وعمر الطحاوي من القبض علي المتهم والتحفظ علي جثة السيدة.

كما نجحت الشرطة في إلقاء القبض علي والد المجني عليها لاتهامه بالتستر علي الجريمة بعد معرفته بها ومحاولة الجاني إنهاء إجراءات الدفن بمعاونته مقابل حصوله علي مبلغ مادي.