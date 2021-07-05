/638971/الاتحاد-العربي-يعلن-عن-المنتخبات-المشاركة-في-بطولة-كأس-العرب

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم عن المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب تحت 17 عام، وتقام البطولة في دولة المغرب بداية من نهاية شهر يوليو الجاري.

وحدد الاتحاد العربي عدد المنتخبات التي ستشارك في بطولة كأس العرب للناشئين، حيث تم اختيار 16 منتخب للمشاركة في البطولة. تقام ظهر اليوم الإثنين قرعة المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب للناشئين تحت 17 عام، ومن المقرر أن تقام القرعة في القاهرة.

ويعرض دوت الخليج المنتخبات المشاركة في البطكولة والتي جاءت كالتالي:

المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب للناشئين

مصر - المغرب - الجزائر - تونس - السعودية - الكويت - الإمارات - البحرين - العراق - فلسطين - ليبيا - جيبوتي - لبنان - موريتانيا - الصومال - اليمن.

تبدأ فعاليات بطولة كأس العرب للناشئين تحت 17 عام، يوم 29 يوليو الجاري وتنتهي يوم 15 أغسطس.

شوقي غريب يعلن قائمة المنتخب الأولمبي المشاركة في أولمبياد طوكيو 2021

أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، عن القائمة الرسمية للمنتخب الأولمبي للمشاركة في "أولمبياد طوكيو 2020"، والتي تقام يوم 23 يوليو وتنتهي 3 أغسطس، ويعرض موقع دوت الخليج قائمة المنتخب الأولمبي لكرة القدم المشاركة في أولمبياد "طوكيو 2020"، والتي جاءت كالتالي:

مواعيد المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021

المباراة الأولى: أمام منتخب إسبانيا يوم 22 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا(9:30 ص).

المباراة الثانية: أمام منتخب الأرجنتين يوم 25 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا(9:30 ص).

المباراة الثالثة: أمام منتخب أستراليا يوم 28 يوليو في تمام الساعة الواحدة ظهرا(1 م).

مصر في أولمبياد طوكيو 2021

تبدأ أولمبياد طوكيو 2021 يوم 23 الجاري وتنتهي يوم 8 أغسطس، وتقام الأولمبياد كل 4 سنوات، وكان من المقرر إقامة تلك النسخة، العام الماضي، ولكن تسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في تأجيلها حتى هذا العام، وتمتلك مصر تاريخ حافل في الأولمبياد، حيث حصد أبناء النيل 32 ميدالية أولمبية على مدار تاريخها، واستطاعت حسم عدد من الميدليات الذهبية في أخر بطولة أولمبياد، والتي أقيمت في البرازيل.