رئيس الوزراء: المتحف المصري الكبير أحد المشروعات الضخمة التي تشيدها الدولة..وتكليفات من الرئيس بإتمام مشروعات إحياء المناطق الأثرية

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/638973/رئيس-الوزراء-المتحف-المصري-الكبير--أحد-المشروعات-الضخمة-التي-تشيدها-الدولةوتكليفات-من-الرئيس-بإتمام-مشروعات-إحياء-المناطق-الأثرية

11:36 ص - الإثنين 5 يوليو 2021

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مشروع المتحف المصري الكبير؛ لمتابعة الموقف التنفيذي ومستجدات الأعمال لتطوير المنطقة المحيطة، ورافقه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء عاطف مفتاح، المشرف على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس، مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، وعدد من قيادات ومسئولي المتحف.

دوت الخليج

رئيس الوزراء يؤكد على أن المتحف المصرى يعد أحد المشروعات الضخمة التى تشيدها الدولة

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل جولته التفقدية، أن المتحف المصري الكبير يعد أحد المشروعات الضخمة التي تشيدها الدولة خلال هذه الفترة، ليكون شاهداً على براعة وحضارة الإنسان المصري القديم؛ فهو بمثابة أيقونة التاريخ للدولة المصرية.

رئيس الوزراء: لدينا تكليفات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بإتمام مشروعات إحياء المناطق الأثرية

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: لدينا تكليفات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإتمام هذا المشروع وغيره من مشروعات إحياء المناطق الأثرية والتاريخية، بما يتسق مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، ويبرز جهود الدولة للارتقاء بالمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، وهو ما تعمل عليه الحكومة من خلال المتابعة الدورية لمستجدات الأعمال بمشروع المتحف والمنطقة المحيطة به؛ حتى يتسنى إتمامه على نحو يبهر العالم أجمع.

وتجول رئيس الوزراء ومرافقوه بأرجاء المتحف، حيث شاهد عدداً كبيراً من القطع الأثرية التي تم نقلها إلى المتحف الكبير والتي يتم عرضها بشكل مبهر، وتدل على عظمة الحضارة المصرية، كما أدار حواراً مع عدد من المتخصصين الذين يقومون بأعمال ترميم بعض القطع الأثرية المنقولة من المتحف المصري إلى المتحف الكبير، ومن بينهم فتيات، والتقط صوراً تذكارية معهم، مشيدا بالجهد الذي يقومون به باحترافية كبيرة لإعادة رونق الآثار المصرية، كما وجه رئيس الوزراء بالتوسع في زراعة النخيل وأعمال التشجير بمحازاة السور الخارجي للمتحف، بما يضيف مظهرا جمالياً لواجهة المتحف، ويضفي خصوصية لهذا الصرح الحضاري الفريد