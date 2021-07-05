/638975/حسين-لبيب-يحسم-الجدل-حول-رحيل-كارتيرون-عن-تدريب-الزمالك

نفى حسين لبيب نجم فريق الزمالك السابق ورئيس اللجنة التنفيذية المعنية بإدارة نادي الزمالك، الأخبار المتداولة حول رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وأكد أن جميع الأنباء المتداولة حول رحيل كارتيرون عن فريق الزمالك هي مجرد شائعات وليس لها أي أساس من الصحة.

حسين لبيب ينفي رحيل كارتيرون

وقال حسين لبيب بأن الهدف من وراء نشر تلك الشائعات هو إلحاق الضرر بنادي الزمالك، والغرض الأساسي منها هو محاولة لإحداث حالة من عدم الإستقرار داخل نادي الزمالك، كما أكد لبيب على استمرارية الفرنسي باتريس كارتيرون مع فريق الزمالك خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن العديد من الصحف نشرت في الفترة الأخيرة حول رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تدريب الفريق الأبيض، وذكرت تلك الصحف أن باتريس كارتيرون سوف ينتقل إلى الدوري التونسي لتدريب فريق الترجي خلفا لمعين الشعباني المدير الفني السابق لفريق الترجي.

الصحف التونسية تنشر عن انتقال الفرنسي بارتيس كارتيرون إلى فريق الترجي

ويعرض دوت الخليج أهم ما نشرته الصحف والمواقع الإخبارية التونسية عن دخول إداراة فريق الترجي التونسي للمفاوضات مع الفرننسي باتريس كارتيرون من أجل الإنتقال إلى فريق الترجي خلال فترة الإنتقالات المقبلة:

أوضحت التفارير التونسية أن تولي باتريس كارتيرون تدريب فريق الترجي خلال الفترة المقبلة هو أمر صعب للغاية، وذلك بسبب الشرط الجزائي الموجود في عقد الفرنسي باتريس كارتيرون مع فريق الزمالك، وأكدت التقارير التونسية أن فريق الترجي ليس مستعد لدفع الشرط الجزائي الموجود في عقد كارتيرون.

الحالة الوحيدة لانتقال كارتيرون إلى الترجي

ونشر تقرير صحفي أخر في إحدى الصحف التونسية، أنه يوجد حالة واحدة لتعاقد فريق الترجي مع الفرنسي باتريس كارتيرون، وهي أن يقوم نادي الزمالك بفسخ التعاقد مع الفرنسي، ولكن من الصعب للغاية حدوث ذلك، خاصة بعد توتر العلاقات بين الفريقين، بسبب مباراة الترجي أمام فريق مولودية الجزائر والتي انتهت بفوز فريق المولودية مما تسبب في خروج نادي الزمالك من بطولة دوري أبطال إفريقيا.