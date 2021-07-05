«التنظيم والإدارة»: لا توجد نية لتسريح أى موظف بالجهاز الإدارى للدولة

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى حول اعتزام الدولة تسريح 6 ملايين موظف بالجهاز الإدارى للدولة لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا توجد نية لتسريح أى من موظفى الجهاز الإدارى للدولة، مُشددا على أنه جار العمل على وضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإدارى، من أجل تحقيق الاستخدام الأكفأ لتلك الطاقات والعمل على تطوير ورفع كفاءتهم، دون المساس بأى حق من حقوقهم أو تسريح أى منهم، بما ينعكس إيجاباً على تحسين جودة الخدمات العامة المُقدمة للمواطنين.



وفى سياق متصل، تم الانتهاء من تدريب 49 ألفا و360 موظفا من المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية حتى 19 يونيو الماضى، منهم 26 ألفا و497 موظفا تم تدريبهم على برامج أساسيات، و20 ألفا و 772 موظفاً تم تدريبهم على حزمة برامج الجدارات، و2091 موظفا على البرامج التخصصية، وتضم الخطة التنفيذية لتدريبهم حزمة برامج أساسية تشمل التدريب على الموضوعات المتعلقة برفع الوعى الوطنى وباللياقة الوظيفية، كما تشتمل أيضا على شرح مقومات نجاح الدولة، والتعريف بمؤسساتها والمشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها فى المجالات المختلفة، ومكافحة الفساد، فضلا عن المهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الآلى والتحول الرقمى وإدارة التغيير.

وناشد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى ضرورة توخى الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتى قد تؤدى إلى بلبلة الرأى العام وإثارة غضب موظفى الجهاز الإدارى للدولة، وفى حالة وجود أى استفسارات يرجى الدخول على الموقع الرسمى للجهاز "caoa.gov.eg".