مدبولى: لا ننتظر انتهاء كورونا قريبا وتعاقدنا مع شركات عالمية لتوفير اللقاح

جدة - نرمين السيد - وقال مدبولى، خلال المؤتمر الصحفى لإنتاج أول جرعة من لقاح كورونا المستجد فى مصنع فاكسيرا 6 أكتوبر، إن الأمر يعتبر تحدى كبير، لافتًا إلى أنه ليس من المنتظر أن ينتهى الفيروس فى وقت قريب.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه من المتوقع أن يحصل المواطن على جرعة تطعيم سنوية من لقاح كورونا المستجد، مؤكدًا أن البنية التحتية المصرية مؤهلة لتوفير ما يحتاجه المواطن.
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