صور.. تعقيم مترو الأنفاق لمواجهة تفشى كورونا

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك تنفيذا لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا .

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 459 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 214.087 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تسجيل 179 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.