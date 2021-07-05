سفير مصر فى بكين يستعرض سياسة مصر الخارجية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد البدرى سفير مصر فى الصين، أن منطقة الشرق الأوسط تمر بتحديات عديدة وتحتاج لتضافر كل الجهود الدولية للعمل على تسويتها وعلى رأسها القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى إعلاء مفهوم الدولة الوطنية والتعامل مع قضايا التنمية والإرهاب ومنع الانتشار مع تسليط الضوء على دور الصين فى تلك القضايا.





جاء ذلك فى إطار مشاركته فى الجلسة الخاصة بالشرق الأوسط فى منتدى السلام العالمى الذى استضافته جامعة تشنخوا فى بكين، والذى يُشارك فيه لفيف من الشخصيات الدولية ومراكز الفكر والأبحاث.

وأوضح البدرى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى صاغ وتبنى مفهومًا واضحًا للسياسة الخارجية المصرية مبنى على تنوع علاقات مصر الخارجية، والالتزام بالمصلحة الوطنية واحترام المبادئ العامة للقانون الدولى والجانب الأخلاقى فى إدارة علاقاتنا الدولية، مع دعم النظام متعدد الأطراف لصيانة مصالح الدولة والمنطقة.

وشدد على أهمية الدور الصينى فى منطقة الشرق الأوسط باعتبارها قوة دولية فاعلة، إذ أن انخراطها فى قضايا المنطقة إنما يعكس وعيًا صينيًا متزايدًا، منوهًا بأن العلاقات المصرية الصينية علاقات تاريخية وقوية وتُشكل الأساس لبداية انخراط الصين الحديثة فى الشرق الأوسط، إذ تُعد مصر أول دولة عربية وإفريقية وشرق أوسطية تقيم علاقات مع جمهورية الصين الشعبية، علاوة على كون مصر أكبر دولة فى المنطقة وتتمتع بإمكانيات اقتصادية هائلة، فضلاً عن امتلاكها لكل عناصر القوة الشاملة، وهو الأمر الذى تعيه الصين تمامًا انطلاقًا من حجم ودور مصر فى المنطقة، مع الإشادة بالمستوى الذى وصلت إليه العلاقات مؤخرًا بتوجيهات القيادتين المصرية والصينية.

وفى إطار استعراضه للسياسة الخارجية أكد أن القضية الفلسطينية ما تزال القضية المحورية التى تساهم فى جر المنطقة إلى عدم الاستقرار، مشيرًا إلى الدور المحورى لمصر على مدار عقود فى هذا الصدد.

وردًا على أحد الاستفسارات حول دور القوات المسلحة لمصر فى الشرق الأوسط، أكد البدرى أن جيش مصر هو الذى صان استقلالها وساند إرادة شعبها فى 30 يونيو 2013، وأن قوة الجيش المصرى إنما هى للردع أمام التهديدات التى تواجه مصر والمنطقة بهدف حماية الدولة المصرية والأمة العربية، فضلاً عن نجاحها الباهر فى الحرب ضد الإرهاب.