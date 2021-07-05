صور.. بروتوكول تعاون بين التضامن وحياة كريمة لخدمة القرى الأكثر احتياجا

جدة - نرمين السيد - شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة "حياة كريمة" بهدف تنسيق الجهود المبذولة فى تنفيذ المبادرة التى أطلقها رئيس الجمهورية فى إطار توحيد جهود الدولة فى ملف مكافحة الفقر، خاصة الأسر الأولى بالرعاية فى القرى المصرية.





ووقع البرتوكول من جانب الوزارة أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون العمل الأهلى، ومن جانب مؤسسة حياة كريمة وقعت آية القمارى، رئيس مجلس الأمناء.

وينص البروتوكول المُوقع على أن يتم تنسيق العمل بين الوزارة والمؤسسة والتعاون بينهما لتفعيل معايير استهداف القرى والأسر ذات الأولوية، وكذا التدخلات الأكثر فاعلية لتنفيذ مبادرتى موهبتك حياة و(التعليم حياة) وإعداد برامج للتوعية بشأن مبادرة "وعى" التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى والاستفادة من جهود الرائدات الريفيات وخبراتهم فى هذا المجال والتعاون فى تنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات وإعداد الكتيبات الإرشادية والمطبوعات.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن، إن الوزارة معنية بالأساس بتوفير الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى للمواطنين المستحقين دون تمييز، وتسعى دائماً إلى تطوير خدماتها فى كافة أنحاء الجمهورية بتنسيق الجهود مع القطاع الأهلى والخاص للاستثمار فى العمل المشترك من أجل تنمية المواطن والأسرة، وصولا لمجتمع مصرى متضامن ومتماسك ومنتج يوفر الحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن مؤسسة "حياة كريمة" تعد شريكا أساسيا لوزارة التضامن الاجتماعى، مثنية على ضم المؤسسة لشباب معنى بالقضايا القومية فضلا عن قدرته العالية على التواصل المجتمعى فى كافة القرى التى تنفذ فيها المبادرة بالاضافة الى تميز المبادرة فى الانتشار الاعلامى الناجح.

وأضافت أن التعاون سيشمل تكوين فرق محلية يتلخص دورها فى رصد الإنجازات والإبلاغ عن أية تحديات تعوق العمل، وقياس رد الرأى العام حول نتائج المبادرة وتعبئة روح التطوع لتكثيف المراقبة المجتمعية للحفاظ على المكتسبات التى تم الاستثمار فيها، مشيرة أيضا إلى أن الوزارة تسعى لزيادة قاعدة بيانات الأسر من 9.3 مليون إلى 15 مليون أسرة.

ومن جانبها، صرحت آية القمارى رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة "حياة كريمة" بأن مبادرة حياة كريمة هى أكبر مشروع تنموى فى تاريخ مصر الحديث، حيث تستهدف 58 مليون مواطن، ويأتى هذا البروتوكول بين المؤسسة ووزارة التضامن الاجتماعى كخطوة هامة ضمن سلسة من الشراكات التى تسعى المؤسسة لتحقيقها، لتوحيد كافة جهود مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والشباب المتطوع وشركاء التنمية داخل وخارج مصر، حيث اجتمعت هذه الجهات جميعا لإنجاح هذا المشروع التنموى.