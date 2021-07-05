محافظ الإسكندرية: فتح المجازر الحكومية لأضاحى المواطنين فى العيد بالمجان

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على فتح كل المجازر الحكومية بالمحافظة بالمجان أمام المواطنين الراغبين فى ذبح الأضاحى مع توقيع الكشف عليها قبل وبعد الذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك حتى رابع أيام العيد.





وأكد محافظ الإسكندرية فى بيان صادر عنه اليوم، على تشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة.

ووجه المحافظ مدير مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وشرطة المرافق ومباحث التموين لتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومحلات الجزارة للتأكد من سلامة المعروض، مشددا على مدير مديرية الطب البيطرى بتجهيز كل المجازر التابعة للمديرية للعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد.

وشدد الشريف على حظر إقامة أى شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وعدم إعاقة حركة المرور.

وأكد الشريف، على التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة؛ موجها رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات بالشارع لرصد الشوادر المخالفة مع تكثيف حملات النظافة.

وأوضح الدكتور يوسف شباط مدير مديرية الطب البيطرى، أنه سيجرى زيادة أعداد الأطباء البيطريين للعمل بالمجازر لضمان حسن سير العمل عن طريق انتداب أطباء بيطريين من مختلف إدارات المديرية طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أن المجاز الحكومية بالمحافظة هى "المجزر الآلى للحوم بزاوية عبد القادر بمنطقة العامرية، ومجزر أبو قير للحوم".