/638974/شريف-دسوقي-بصحبة-أشرف-ذكي-في-أول-ظهور-له-على-كرسي-متحرك-فيديو

نشر الدكتور أشرف ذكي، نقيب المهن التمثيلية، مقطع فيديو بصحبة الفنان شريف دسوقي وهو جالسًا على إحدى الكراسي المتحركة بعدما تم بتر قدميه إثر إصابته بمرض السكر، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

دوت الخليج يكشف أول ظهر للفنان شريف دسوقي على كرسي متحرك بعد بتر قدميه

ظهر شريف دسوقي خلال الفيديو وهو بداخل مكتبة في المعهد العالي للفنون الشعبية، ويغني مونولوج «كلنا عايزيم السعادة» للراحل إسماعيل ياسين، برفقة أشرف ذكي.

وعلق أشرف ذكي على مقطع الفيديو الذي نشره عبر انستجرام، قائلًا: "معنى السعادة شريف دسوقي، حمدالله على السلامة".

القصة الكاملة لمرض شريف دسوقي الصحية

تعرض الفنان شريف دسوقي لإصابة بسيطة في قدمه أثناء تصويره لمسلسل ضل راجل ولكن تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بداء السكري، ووصل إلى خراج عمقه أكثر من 7 سنتيمتر، وبعد فشل كل المحاولات أصبح الحل الوحيد هو بتر القدم اليسرى وإلا سيحدث تسمم في الجسم بالكامل خلال يومين ما يؤدى إلى الوفاة، لذلك اتخذ الدكتور المعالج قراره بخضوع الفنان شريف دسوقي لعملية جراحية لبتر القدم وبالفعل وافق دسوقي على الأمر وتم إجراء العملية يوم الاثنين الماضي.

وبمجرد أن أعلنت الفنانة بدرية طلبة عن حالة شريف دسوقي انقلبت السوشيال ميديا وفزع أصدقائه من الوسط الفني وصولا إلى النقابة والمتحدة للخدمات الإعلامية وانتهت بالرئيس عبد الفتاح السيسي الذين تكاتفوا جميعًا لمساعدة دسوقي حتى يخرج من أزمته من خلال تحملهم نفقة تلاجه كاملة، ومتابعة حالته أول بأول وتوفير رعاية صحية لازمة.

وكشف الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية تطورات الحالة الصحية للفنان شريف الدسوقي بعد نقله لمستشفى دار الشفاء وتقديم كامل الرعاية اللازمة له بناءًا على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، وثم بدأ في التعافي التام بمساندة كافة زملاؤه ونقابة المهن التمثيلية فضلًا عن دعم جمهوره.

فيلم ماما حامل لشريف دسوقي في دور العرض

الجدير بالذكر، أنه يعرض لشريف دسوقي حاليًا، فيلم "ماما حامل" التي تدور في إطار كوميدى حول أسرة ليلى علوى المتزوجة من بيومى فؤاد ولديهما ابنان هما حمدي الميرغنى ومحمد سلام أحدهما طبيب والآخر مخرج إعلانات لا يريدان خوض تجربة الزواج رغم محاولات والديهما، ثم تفاجأ الأسرة بحمل ليلى علوى.

والعمل من بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد سلام، نانسي صلاح، هدي الأتربي، هدى مجدي، سامي مغاوري، ومن تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.