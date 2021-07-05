/638979/بكلمات-مؤثرة-بوسي-شلبي-تحيي-ذكرى-رحيل-رمز-الأناقة-رجاء-الجداوي

تحل اليوم الذكرى الأولى على رحيل إحدى أعمدة الفن المصري، الفنانة القديرة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 5 يوليو من العام الماضى، والذي وقع خبر وفاتها كالصاعقة على محبيها من كافة أنحاء العالم.

دوت الخليج يرصد إحياء الإعلامية بوسي شلبي للذكرى الأولى على رحيل صديقتها ورمز أناقة الوطن العربي القديرة رجاء الجداوي.

بوسي شلبي تعرب عن اشتياقها لرجاء الجداوي

وحرصت الإعلامية بوسي شلبي على إحياء ذكرى رحيل رجاء الجداوي، بنشرها صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلقت عليها بكلمات تكللت بمشاعر الاشتياق قائلة: "وحشتيني يا أغلى الناس.. فاتت سنة وأنتي في قلبي ومعي لن أنساكي حتى نلتقي.. أسالكم الفاتحة".

نجوم الوسط الفني يحييوا ذكرى رحيل رجاء الجداوي بالدعاء

وانهالت التعليقات من نجوم الوسط الفني داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وكان على رأسهم الفنانة عبير صبري والنجمة غادة عبد الرازق، والقديرة سوسن بدر.

وفاة رجاء الجداوي

يذكر أن الفنانة المصرية رجاء الجداوي رحلت عن عمر يناهز ال 82 عامًا بعد معاناة مع المرض جراء إصابتها بفيروس كورونا، وكانت الجداوي قد أُصيبت بالفيروس في مايو، ثم نقلت بعدها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأعلنت ابنتها، أميرة مختار، خبر وفاتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أبرز أعمال رجاء الجداوي

ومن أشهر الأعمال التي شاركت فيها الجداوي، فيلم «إشاعة حب» مع عمر الشريف، وسعاد حسني، ويوسف وهبي؛ وفيلم «البيه البواب» مع أحمد زكي؛ ومسرحيتَي «الواد سيد الشغال» و«الزعيم» مع عادل إمام.

وكانت آخر مشاركات الجداوي الفنية في مسلسل «لعبة النسيان» والذي بث في رمضان 2020، وبعد الانتهاء منه أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأودعت إثر ذلك في مستشفى للحجر الصحي بمدينة الإسماعيلية.