محلية النواب تناقش تطوير هيئتى نظافة القاهرة والجيزة.. والسجينى يطالب بسرعة إعادة الهيكلة

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دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب

هيئتي نظافة وتجميل القاهرة والجيزة

وقال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،أن الميزان الخاص بالمصروفات والايرادات بهذه الهيئات لا يعبر عن اى امال، موضحا ، ان 5 سنين كافية جدا أن نفهم ونسعى للتطوير فى هذه الهيئات.

إعادة الهيكلة

وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الـ 5 سنين القادمة، يجب أن نرى دور الحكومة فى استغلال هذه الهيئات وإعادة هيكلتها، مؤكدا أن هذ الهيئات يمكن نعويمها، وتشغيليها، من خلال الوزارات المعنية، فالحكومة هى صاحبة المسؤولية، أمام القيادة السياسية والشعب و لا ينبغى أن نستمر فى هذه الادارة للهيئات بدون نتيجة .

الأصول المملوكة للهيئة نظافة القاهرة

وقال مسؤل الإدارة المحلية ، أن هيئة نظافة القاهرة بدأت منذ سنوات، وقد بدأنا فى إعادة الهيكلة منذ شهور ، وتم إعادة الهيكلة من خلال محورين، الأول دعم نظافة القاهرة ب ٤٥ مليون جنية لرفع الكفاءة ، ليقاطعه السجينى ، “أن هذا الكلام نسمعه منذ سنوات”، والسؤال الآن هل الهيكل الإدارى قادر على القيام بمهامه ام لا؟ ، اريد إجابة واضحه اريد معرفة قيمة الأصول المملوكة للهيئة، وهل الحكومة لديها خبرات وكوادر تقدر تقوم بإعادة هيكلة ولا هتجيب مركز خبرة مصرى أو احنبى، منذ ٥ سنوات نحمل الموازنة العامة مليارات ، واحمل المواطنين مبالغ مالية بلا عائد ولا فالدة .

وتساؤل السجينى، عن مخطط التنمية المحلية للاستفادة بالموارد البشرية والامكانيات المتاحة بهيئة النظافة بالقاهرة ، وماذا قدمت التنمية المحلية من تنفيذ مخرجات اللجنة منذ سنوات .

اعادة هيكلة هيئة نظافة القاهرة

واوضح مسؤل الإدارة المحلية، أن الوزارة بدأت فى اعادة هيكلة هيئة نظافة القاهرة، من خلال مساعدة الهيئة فى القيام بمهامها، وهذا بالتنسيق مع الجهات الشريكة بوزارت المالية والتخطيط والتنمية المحلية، مشيرا إلى أن المحور الآخر هو التعاقد مع القطاع الخاص القادر على تقديم الخدمات، وتم التعاقد بالفعل مع شركتين هذا العام بعائد سنوى مليار ونصف جنية.

ولفت مسؤل التنمية المحلية أن دعم الموارد البشرية يمكن تعظيم الاستفادة منهم، ولدي الهيئة ورش ومحطات وقود وخبرات كبيرة فى الانارة والتجميل والتشجبر ، وهذا جانب فنى مهم، لا يمكن اهماله بجانب أعمال النظافة.