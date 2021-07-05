صراع تركي على أليو ديانج.. هل يلعب بجوار مصطفى محمد فى جالاتا سراي ؟

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كشفت تقاريرتركية صباح اليوم الإثنين، أن هناك رغبة شديدة من المدير الفني لنادي جالاتا سراي فاتح تريم للتعاقد مع أليو ديانج لاعب النادي الأهلي خلال الفترة القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وارتبط اسم اليو ديانج الفترة الماضية بإمكانية الانتقال إلى جالطة سراي من أجل تدعيم مركز خط الوسط المدافع بداية من الموسم الجديد 2021/2022.

حيث أكدت التقارير أن هناك رغبة وإصراراً من طرف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جالطة سراي، فاتح تريم، على ضم لاعب الأهلي ومنتخب مالي، أليو ديانج، في الميركاتو الصيفي الحالي

وارتبط اسم ديانج الفترة الماضية بإمكانية الانتقال إلى جالطة سراي من أجل تدعيم مركز خط الوسط المدافع بداية من الموسم الجديد 2021/2022.

نتيجة مباراة الأهلي وسموحة

الجدير بالذكر أن انتصر الأهلي على سموحة برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ليثأر أبناء القلعة الحمراء من هزيمتهم أمام الفريق السكندري في مباراة الدور الأول بنتيجة 2-1.

وجاءت أهداف النادي الأهلي عن طريق محمد شريف “هدفين” في الدقيقتين 40 و58، وحسين الشحات في الدقيقة 42، وعلي معلول في الدقيقة 45.

واستطاع الأهلي أن يصل للنقطة 45 فى المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد نادي سموحة عند النقطة 40، في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة.

وجاءت أهداف النادي الأهلي عن طريق محمد شريف هدفين في الدقيقتين 40 و58، وحسين الشحات في الدقيقة 42، وعلي معلول في الدقيقة 45.

واستطاع الأهلي أن يصل للنقطة 45 فى المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد نادي سموحة عند النقطة 40، في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة.

دخل النادي الأهلي المباراة بكل قوته في محاولة تحقيق الفوز من مطلع المباراة، وبالفعل ينجح في ذلك ويضرب برباعية نظيفة، وجاء ذلك من خلال سيل الهجمات المتتالية علي الهاني سليمان وتهديد شباكة في أكثر من مرة وصل فيها الاهلي له.

وجاءت تشكيل الأهلي التي خاضة بها مباراة أمس كالأتي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي في الدوري كلا من :

علي لطفي في حراسة المرمي،و محمود وحيد، رامي ببيعة ، وكهربا ، ومروان محسن، وأليو ديانج وصلاح محسن، وسعيد سمير، أجايي.