دوت الخليج ينشر معلومات عن المتحرش بـ«طفلة أوسيم» داخل مكتبة

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قررت جهات التحقيق المختصة،منذ قليل، بحبس متهم تحرّش بطفلة داخل مكتبة بمنطقة أوسيم، اليوم الأحد، التي باتت تعرف بـ«طفلة أوسيم»، ونجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في ضبطته، وإحالته للتحقيقات.

دوت الخليج يرصد فى السطور التاليةبحبس متهم تحرّش بطفلة داخل مكتبة بمنطقة أوسيم

ويقدم «دوت الخليج»،معلومات عن المتهم المتحرش بطلفة داخل مكتبه بأوسيم، بعد صدور الأمر بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات 15 يومًا.

- متزوج ولديه طفلين ويبلغ من العمر الـ37 عامًا.

- يعمل فى إحدى شركات تجارة الهواتف المحمولة المعروفة.

- له معلومات جنائية و سابق اتهامه في 40 قضية.

- استغل حاجة والدة الطفلة الضحية للمال، التي عملت في المكتبة الخاصة به في اليوم بـ20 جنيه، كما استعانت بابنتها معها.

- ظهر فى فيديو عبر التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، وهو يتحرش بالطفلة التي تعمل فى المكتبة بصحبة والدتها.

- نشر صديق الفيديو ونشره على مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب خلافات بينهما.

- نجحت المباحث في القبض على المتحرش وصديقه مُسرب الفيديو.

- اعترف خلال مواجهته، باستدراج الطفلة المجني عليها وهتك عرضها، لتأكده أنها لن تبلغ والدتها.

- قررت جهات التحقيق بحبسهما، لمدة 4 أيام، على ذمة التحقيق التي تجري معهما.

بداية الواقعة

جدير بالذكر أن بداية الواقعة، كان إثر انتشار مقطع فيديو يظهر فيه رجل في العقد الرابع من العمر، متحرشا بطفلة داخل إحدى المكتبات، ويقبّلها بالقوة «كرها عنها»، وأمر اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بإجراء تحريات حول الواقعة، وكشف غموض الحادث، حيث تمكنت التحريات من تحديد هوية المتهم، وهو مالك مكتبة في أوسيم، وأن الواقعة جرت داخلها.

طفلة أوسيم

وأوضحت التحريات التي باشرها اللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الطفلة المجني عليها تعمل فى مكتبة المتهم، مع والدتها التي عجزت عن سداد أقساط أجهزة اشترتها منه، وبدأت العمل لديه واصطحبت معها ابنتها المجني عليها.

القبض على المتحرش بطفلة أوسيم

ونجحت قوة أمنية يقودها الرائد حسام العباسي، رئيس مباحث أوسيم، فى القبض على المتهم، الذي اعترف بتفاصيل جريمته، بعد مواجتهه بالفيديو، مؤكدا أن الطفلة المجني عليها ابنة سيدة تعمل لديه، لسداد أقساط مستحقة عليها، عبارة عن قيمة أجهزة كهربائية اشترتها منه، وعجزت عن سداد قيمتهما، وحصل على أحكام قضائية ضدها.