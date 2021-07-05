لجان البرلمان «كعب داير على المحافظات» إعلام النواب فى الأسكندرية..والرياضة فى الشرقية والدقهلية.. والنقل تزور شرم الشيخ لمناقشة ملف الطرق والموانئ الأربعاء المقبل

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/638966/لجان-البرلمان-كعب-داير-على-المحافظات-إعلام-النواب-فى-الأسكندريةوالرياضة-فى-الشرقية-والدقهلية-والنقل-تزور-شرم-الشيخ-لمناقشة-ملف-الطرق-والموانئ-الأربعاء-المقبل
تستأنف لجان البرلمان جولاتها المكوكية فى مختلف المحافظات فى اطار تفعل دورها الرقابي والخدمي، حيث توجه عدد من اللجان الي بعض المحافظات للتعرف على المشكلات التي تواجه كلا منها.
ويستعرض موقع دوت الخليج تفاصيل الزيارات الميدانية للجان البرلمان فى المحافظات
لجنة الشباب والرياضة
توجه وفد من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في زيارة برلمانية إلي محافظتي الشرقية والدقهلية ، تستمر لمدة 3 أيام ، لتفقد عدد من مراكز الشباب، والتعرف علي المشكلات التي تواجهها للعمل علي حلها.
متابعة مراكز الشباب
وقال النائب محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن الزيارة التي تقوم بها لجنة الشباب، تهدف لمتابعة عدد من مراكز الشباب التي تقدم أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة بشأن نقص عدد من الخدمات بها، لافتا إلي أن اللجنة ستعد تقرير مفصل عن نتائج أعمال الزيارة وعرضه علي هيئة مكتب مجلس النواب وذلك عقب الانتهاء منها .
دعم مراكز الشباب
وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة، إن ملف الشباب في مصر يلقي إهتمام كبير من القيادة السياسية، وهو ما انعكس علي استضافة مصر لعدد من المحافل الرياضية الدولية الكبري ، لافتا الي أن اللجنة حريصة علي الزيارات الميدانية وفتح مجالات للحوار مع الشباب، حتي يكون هناك متابعة مستمرة لذلك الملف الهام .
واشار رئيس لجنة الشباب ، إلي أن اللجنة ستقوم خلال اليوم الأول بزيارة محافظة الشرقية لتفقد عدد من مراكز الشباب، منها القطاوية بمركز أبو حماد، وأكشيك، السناجرة، الجيش، كفر أبو الديب، الخضارية، كفور نجم، ههيا، إحسانية، بالإضافة إلى استاد ههيا الرياضى، وذلك لتفقد الأوضاع والأنشطة بها.
مواجهة مشكلات مراكز الشباب
وأضاف انه من المقرر عقب ذلك ان يلتقى الوفد بمحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، وعدد من رؤساء الأندية ومراكز الشباب في حوار مفتوح بقصر ثقافة الزقاريق للاستماع لكافة المشكلات التي تواجههم .
ويضم الوفد البرلماني كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب ثروت سويلم وكيل اللجنة، وحسام غالي أمين سر اللجنة، والنواب درويش مصطفي وأسامة عبدالعاطي وخالد بدوي وحازم إمام والنائبة إيمان العجوز وإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة.
لجنة الإعلام والثقافة
كما وصل أمس وفد برلماني من لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفي وكيل اللجنه، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلي محافظة الإسكندرية لتفقد عدد من المناطق الأثرية في المحافظة علي مدار أربع أيام يلتقي خلالها الوفد بمحافظ الإسكندرية، ووزيرة الثقافة والمسؤولين عن المواقع الأثرية في المحافظة.
مئوية سيد درويش
شارك الوفد البرلمانى من لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفى وكيل اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى الاحتفالية التى تبدأ بعد دقائق وتنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، اليوم الأحد، بمناسبة مرور مائة عام على افتتاح مسرح سيد درويش بالإسكندرية ياتى ذلك ضمن برنامج الزيارة الرسمى للجنة الثقافه والاعلام والذى يبدأ اليوم لتفقد عدد من المناطق الأثرية على مدار 4 أيام يلتقى خلالها الوفد بوزيرة الثقافه ومحافظ الاسكندريه والمسئولين عن المناطق الأثرية والثقافيه .
اهدي محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، النائب الدكتور نادر مصطفي، رئيس الوفد البرلمانى للجنة الثقافة والإعلام، وكيل اللجنة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذى يتفقد عدد من المناطق الأثرية بمحافظة الإسكندرية.
اعضاء الوفد
ويضم الوفد البرلماني من لجنه الاعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب النائب نادر مصطفي وكيل اللجنة و عضو تنسيقية شباب الاحزاب ،والنائب تامر عبد القادر أمين سر اللجنة، والنائبة نشوي الديب، والنائبة امل سلامة، والنائبة منال هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائبة شيماء حلاوة والنائبة فاطمة حسن .
نقل النواب تزرو شرم الشيخ الاسبوع المقبل
قال النائب مصطفى محمود، عضو مجلس النواب، عن محافظة قنا إن لجنة النقل ستقوم بزيارة ميدانية يوم الأربعاء القادم الموافق ٧ يوليو ٢٠٢٠، الي مدينة شرم الشيخ، ويتضمن برنامج الزيارة في اليوم الأول لقاء مع محافظ جنوب سيناء لمناقشة ملف الطرق بالمدينة وأيضا المواني.
ميناء شرم الشيخ
وأضاف النائب مصطفى محمود، عضو لجنة النقل بالبرلمان، أن اليوم الثاني للزيارة سيشمل جولة بميناء شرم الشيخ للوقوف على اخر الاعمال به، ومناقشة ما يمكن إضافته للميناء، كما ستشمل الزيارة جولة بالطرق داخل المدينة ، وسوف تختتم اللجنة اعمالها بزيارة مدينة دهب.
أهمية موقع شرم الشيخ
وأوضح النائب مصطفى محمود، عضو مجلس النواب، أنه تاني أهمية الزيارة نظرا لموقع مدينة شرم الشيخ وانها قبلة سياحية هامة داخل مصر، فلذلك يجب ان تكون شبكة الطرق بها على اعلى مستوى.
الزيارات الميدانية
وعن دور لجنة النقل في الزيارات الميدانية قال النائب مصطفى محمود ،إن اللجنة تقوم برحلات مكوكية دائمة وكانت أولى رحلاتها لمدينة الإسكندرية برفقة وزير النقل الفريق كامل الوزير، وشملت معاينة ميناء الإسكندرية، وميناء الدخيلة، كما تم معاينة طريق دمياط و العمل على الانتهاء من بعض المشاكل به، كما قامت اللجنة بزيارة ميناء دمياط.
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