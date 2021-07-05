صور.. محافظ أسوان يتابع نقل مصابى حادث الطريق الزراعى

جدة - نرمين السيد - وباشر محافظ أسوان بنفسه إجراءات احتواء الحادث ونقل المصابين بإجمالى 16 مصابا عبر 13 سيارة إسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعى، فيما لقى شخص من المصابين مصرعه فور وصوله للمستشفى. ووجه أشرف عطية بتوفير كل أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لجميع المصابين حتى خروجهم وتماثلهم للشفاء الكامل، مكلفا مديرية التضامن الاجتماعى بصرف الإعانات العاجلة للمصابين طبقا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.

جدير بالذكر بأن حادث الطريق الزراعى الشرقى جاء نتيجة اصطدام سيارة نقل رقم "ر .ف .ف 4965" بالسيارة الميكروباص رقم "ص. و. ل 4965"، وجار معرفة أسباب الحادث.

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