صور.. رئيس الوزراء يوجه بسرعة تنفيذ محور ترسا بالجيزة وفق الجداول الزمنية

جدة - نرمين السيد - توجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة أعمال تنفيذ محور "ترسا" بمحافظة الجيزة، بمرافقة أحمد راشد، محافظ الجيزة، وذلك عقب جولته صباح اليوم بالمتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة به.





واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من محافظ الجيزة حول الموقف التنفيذى لإنشاء محور "ترسا"، مشيرا إلى أن محور "ترسا" هو محور مواز لشارعى الهرم وفيصل، يساعد على تخفيف الازدحام المرورى فى محافظة الجيزة بشكل عام، وكذا يخفف الازدحام المرورى من وإلى المتحف المصرى الكبير وكذا فى شارع الهرم خصوصا مع الأعمال الجارية هناك لتنفيذ مشروع مترو الأنفاق.



كما تمت الإشارة إلى أنه عند البدء فى أعمال المحور كان هناك عدد من المعوقات المتعلقة بالمرافق والتربة الضعيفة ما استدعى الوصول بالأساسات حتى عمق 50 مترا تحت الأرض، ويتمتع الكوبرى بطبيعة خاصة لاسيما وأنه يمر بشارع المريوطية سطحيا ومحور المريوطية الدائرى وشارع اللبينى، ووصل ارتفاعه إلى 27 مترا فوق الأرض الطبيعية.



وقال مسؤولو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إن طول محور "ترسا" يبلغ 2 كم، وينقسم إلى كوبرى علوى بطول واحد كيلو متر به 3 حارات مرورية لكل اتجاه، ويتكون الكوبرى من 29 قاعدة خرسانية و29 عمودا خرسانيا و154 كمرة سابقة الصب، وكيلو طرق سطحية، ويربط بين محور المنصورية حتى شارع ترسا مرروا بشارع اللبينى وشارع محور المريوطية.



وبالنسبة للقطاع العرضى، من أول محور المنصورية وحتى مطلع الكوبري، توجد 5 حارات مرورية لكل اتجاه بإجمالى عرض 33 مترا، وبالنسبة للقطاع العرضى من أول مطلع الكوبرى حتى نهاية التطوير توجد 3 حارات مرورية للكوبرى وحارتين مروريتين سطحيا.

وأوضح مسؤولو الهيئة الهندسية أن مشروع كوبرى "ترسا" تم الانتهاء منه حتى الطبقة الرابطة للأسفلت، ومن المنتظر الانتهاء من الطبقة السطحية خلال وقت قريب.



من جانبه، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع من وتيرة العمل ومراعاة الجودة لتسليم الأعمال وفق الجداول الزمنية والمعايير المتفق عليها، على أن يتم الانتهاء من رفع المخلفات بمحيط المشروع.

وقال محافظ الجيزة: "إنه سيتم العمل على توفير حارة للمرور البطيء أسفل كوبرى "ترسا" كما سيتم العمل على سرعة الانتهاء من تركيب وإنارة الأعمدة أعلى الكوبرى، ومنع انتظار السيارات فى غير الأماكن المخصصة لها، كما سيتم توحيد مساحات الأرصفة بطول مسار أعمال التطوير مع إزالة جميع التعديات".