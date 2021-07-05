إنفوجراف.. رئيس الوزراء يشهد إنتاج أول لقاح مصرى لكورونا

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنتاج لقاح كورونا بمصنع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، تحت اسم Vacsera - Sinovac made in Egypt.





ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى تفاصيل إنتاج أول لقاح مصرى لكورونا.

ولفت مصطفى مدبولى إلى أن المصنع ينتج 8 لقاحات أساسية هى التى يحتاج إليها المواطن المصرى، مؤكدًا أن الدولة المصرية حتى هذه اللحظة موفقة فى مواجهة تفشى الفيروس.

حيث يتم إنتاج 300 ألف جرعة فى الوردية الواحدة بمصنع فاكسيرا، بالإضافة إلى التعاقد مع الجهات المتاحة للحصول على لقاحات كورونا، كما يوجد احتياطى استراتيجى مطمئن من الأدوية والأكسجين.