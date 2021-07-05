زار معالي وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة والوفد المرافق له، المتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية التابع لرابطة العالم الإسلامي بالمدينة المنورة. وتجوّل معاليه داخل أقسام المتحف وشاهد عدداً من العروض التفاعلية الحديثة، التي تحاكي الواقع الافتراضي عن سيرة النبي - صلى الله عليه وسلم -، معبراً عن إعجابه بما شاهده، ومثمناً للمملكة جهودها في خدمة القرآن والسنة النبوية، ولرابطة العالم الإسلامي هذا المشروع النوعي الذي يخدم الجميع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الأوقاف يزور المتحف الدولي للسيرة النبوية بالمدينة المنورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.