صلاح عبدالله يحل محل محمود الجندي في رمضان كريم 2

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كشف منتج عمل مسلسل «رمضان كريم» عن تقديم جزء ثاني من العمل لعرضه ضمن السباق الرمضاني لعام 2022، وذلك بعد النجاح الساحق اللذي حققه الجزء الأول في سنة 2017.

دوت الخليج يكشف آخر التفاصيل حول مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني فضلًا عن استبدال صلاح عبدالله بمحمود الجندي

وقرر صناع العمل تقديم الجزء الثاني من مسلسل «رمضان كريم» بنفس أبطال الجزء الأول مع إضافة بعض العناصر الجديدة لم يتم الإعلان عنها حتى الآن سوى الفنان محمد محمود الذي أكد تعاقده بالفعل على العمل.

وكشفت المصادر عن ترشيح الفنان صلاح عبدالله الذي غاب عن شاشة التلفزيون منذ فترة طويلة، ليجسد دور الراحل محمد الجندي الذي رحل عن عالمنا في شهر ابريل من عام 2019 عن عمر ناهز 74 عامًا، ومن المقرر أن يتعاقد صلاح على العمل خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل مسلسل رمضان كريم الجزء الأول

وكانت تدور أحداث الجزء الأول من مسلسل «رمضان كريم» بشهر رمضان في إطار الحارة الشعبية، حيث إحدى الفتيات التي تحاول التبرأ من أهلها ومستواها الاجتماعي، فتلجأ إلى الكذب والإدعاء أنها من عائلة ثرية حتى تتعرف على شاب تقع في حبه.

وشارك في بطولتة المسلسل كلًا من روبي، شريف سلامة، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، نجلاء بدر، سهر الصايغ، محمود الجندي، محمد لطفي، صبري فواز، كريم عفيفي، ميدو عادل، شيرين الطحان، وسلوى عثمان، أحمد صيام، محمد محمود، كريم الأبنودي ونهى صالح وتأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.

صلاح عبدالله يشهد حالة من الازدهار الفني

ويشارك الفنان صلاح عبدالله خلال الفترة الحالية في العددي من الأعمال الفنية إذ يصور حاليًا فيلم «فارس» مع الفنان أحمد زاهر والذي يدور حول شاب بسيط من منطقة شعبية لديه خلفية رياضية تضطره الظروف لمواجهة بطش رجل الأعمال رشيد السويفي.

وانتهى أيضًا من تصوير مسلسل «شقة 6» مع الفنانة روبي وأحمد حاتم، محمود البزاوى، رحاب الجمل، هانى عادل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلى، ملك قورة وآخرين وهو من سيناريو وحوار رفيق القاضى، سعاد القاضى، محمود وحيد، نبيل شعيب وإخراج محمود كامل.، بالأضافة الى فيلم «المحكمة» الذي يخرجه المخرج محمد أمين