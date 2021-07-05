أخبار مصرية

السجيني يطالب وزارة التنمية المحلية بالاستفادة من التجارب السابقة فى تطوير هيئتى النظافة بالقاهرة والجيزة «صور»

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

/638994/السجيني-يطالب-وزارة-التنمية-المحلية-بالاستفادة-من-التجارب-السابقة-فى-تطوير-هييتى-النظافة-بالقاهرة-والجيزة-صور

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية، إن العلاقات الشخصية بالمسئولين شيء و علاقات العمل شيء آخر، مؤكدا أنه لا يستطيع أن يجامل اي شخص، لافتا إلى أن جميع النواب أدوا اليمين الدستوري امام الله على المحافظة على الصالح العام. 

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب اليوم 

584671cc72.jpg

 

هيئتي نظافة وتجميل الجيزة 

 وأشار النائب أحمد السجيني،رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ، إلى وجود يوجد تناقض بين ما طرحته وزارة التنمية المحلية عن هيكلة هيئتى نظافة القاهرة والحيزة وما هو موجود فى مضبطه الجلسة من تقارير صادرة عن هيئتى نظافة القاهرة والجيزة.

167f24a24c.jpg

 

جاء ذلك خلال أجتماع لجنة محلية للنواب لمناقشة رؤية وزارة المحلية بتطوير هيئتي النظافة بالقاهرة والجيزة.

وطالب "السجينى" وزارة التنمية المحلية بأن تأخذ من تجارب سابقة لتطوير هيئتى النظافة ،وتحويلها لشركات ليس شركات قابضة ولكن شركة بها مرونة لإدارة أعمالها،   مثل تجربة  تحويل شركة الكهرباء من مرفق لهيئة ومن هيئة لشركة ، أو من تجربة الاتصالات وهى الأقرب لهيئتى النظافة بالقاهرة والجيزة.

22c1b009ac.jpg

 

 

e992214fa4.jpg

 

 

fe96e28455.jpg

 

 

84a26bbcfc.jpg

 

 

443ee33654.jpg

 

 

ومن المقرر ان تناقش اللجنة اليوم  تقصي آثار تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية رقم (5) لسنة 2021، ومدى تأثير ذلك على تعظيم موارد الدولة وضبط حركة الشارع.

قانون التصالح 

كما تناقش اللجنة غدا  تقصي آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (17) لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم (1) لسنة 2020، والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقاً للقانون واللائحة، فضلاً عن متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بتكليف كل من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بإفادتها ببيان تفصيلي عن عدد طلبات التصالح المقدمة، وما تم البت فيها وما تم رفضه، والمعوقات التي تواجه فحص الطلبات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السجيني يطالب وزارة التنمية المحلية بالاستفادة من التجارب السابقة فى تطوير هيئتى النظافة بالقاهرة والجيزة «صور» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا