/638995/إيهاب-جلال-يبحث-عن-الثأر-من-حسام-حسن-بعد-الرباعية-وتفوق-لجلال-على-العميد

يلتقي فريق الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للفريق، وفريق الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن المدير الفني للفريق، وتنطلق صافرة المباراة اليوم الإثنين في تمام الساعة السابعة مساء على استاد الإسماعيلي.

التقى المدربين المخضرمين إيهاب جلال وحسام حسن في العديد من المباريات ضمن منافسات الدوري الممتاز.

تفوق لإيهاب جلال على حسام حسن

تقابل إيهاب جلال وحسام حسن أثناء مسيرتهم التدريبية في 12 مرة سابقة، واستطاع إيهاب جلال التغلب على نظيره حسا حسن، حيث فاز إيهاب جلال على حسام حسن في عدد أكبر مما فاز عليه الاخير، ويعرض دوت الخليج تفاصيل المباريات بين المدربين:

استطاع إيهاب جلال التغلب على حسام حسن في 7 مباريات طوال مسيرته التدريبة، بينما لم يستطع حسام حسن الفوز على إيهاب جلال إللا في مبارتيين فقط، وتعادل المديريين الفنيين المخضرميين في 3 مباريات.

نتائج المباريات بين إيهاب جلال وحسام حسن

استطاع إيهاب جلال تحقيق الفوز في أول مباراة تجمعه مع حسام حسن بنتيجة 1/0، في 31 يناير لعام 2015.

تمكن إيهاب جلال قيادة فريق مصر المقاصة في الفوز على فريق الاتحاد السكندري تحت قيادة حسام حسن بنتيجة 2/1، في 11 يوليو لعام 2015.

تعادل فريقي مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال والمصري البورسعيدي تحت قيادة حسام حسن بنتيجة 1/1، في المواجهة الثالثة بين المدربين والتي أقيمت يوم 25 أكتوبر لعام 2015.

تكرر التعادل للمرة الثانية بين فريق مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال والمصري البورسعيدي بقيادة حسام حسن، وأقيمت المباراة يوم 18 فبراير لعام 2016، والتي انتهت بنتيجة 2/2.

تغلب فريق مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال على فريق المصري البورسعيدي بقيادة حسام حسن بنتيجة 1/0، وأقيمت المباراة يوم 12 أكتوبر لعام 2016.

حقق إيهاب جلال فوزه الرابع على حسام حسن بنتيجة 4/2، في مباراة مصر المقاصة(إيهاب جلال) والمصري البورسعيدي(حسام حسن)، وأقيمت المباراة يوم 23 مارس لعام.

انتهت المواجهة السابعة بفوز إيهاب جلال للمرة الخامسة بنتيجة 2/1، في مباراة فريق إنبي " إيهاب جلال " وفريق المصرى "حسام حسن"، يوم 22 ديسمبر 2017.

استطاع حسام حسن بالفوز لأول مرة على إيهاب جلال خلال في مباراة فريق الزماك تحت قيادة إيهاب جلال وفريق المصري تحت قيادة حسام حسن، وانتهت المباراة بفوز المصري بنتبجة 1/0.

شهدت المواجهة التاسعة تعادل فريق بيراميدز تحت قيادة إيهاب جلال وفريق المصري تحت قيادة حسام حسن ينتيجة 3/3.

فاز إيهاب جلال في المواجهة العاشرة، حيث كان يدرب المصري بينما حسام حسن كان يدرب سموحة، وانتهت المباراة بفوز المصري بنتيجة 4/2.

حقق إيهاب جلال الفوز في المواجهة قبل الأخيرة بنتيجة 2/1، في مباراة فريق المصري وسموحة.

حسام حسن يكتسح إيهاب جلال برباعية

انتهت المواجهة الأخيرة بفوز كاسح لحسام حسن على إيهاب جلال، في مباراة فريق المصري تحت قيادة إيهاب جلال وفريق الاتحاد تحت قيادة حسام حسن، وانتهت المباراة بفوز الاتحاد بنتيجة 4/0، وتعد تلك هي أكبر نتيجة بين المدربين.