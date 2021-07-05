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تحدث رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، خلال المؤتمر الصفحي، التى تم عقده فى مقر شركة «فاكسيرا» بالعجوزة للإعلان عن إنتاج مصر للقاح فيروس كورونا.

دوت الخليج

وقال رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، فى مستهل اللقاء:" اعتمدنا كل الأدوية واللقاحات التى أقرها العالم للعلاج من فيروس كورونا المستجد، والتى أقرتها منظمة الصحة العالمية".

رئيس الوزراء: تصنيع 80 مليون جرعة لقاح كورونا "فاكسيرا – سينوفاك" نهاية العام الجاري

وتابع رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، حديثه قائلًا:" تعاقدنا مع كل الجهات لتوفير اللقاح، وما لمسناه الفترة الماضية، حجم الضغط العالى على اللقاحات، وهو ما دفع مجموعة من الشركات لحدوث تأخير، وحتى لا نكون تحت رحمة السوق العالمي كان لابد من إنتاح اللقاح فى مصر، وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي".

وأضاف رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، قائلًا:" أوجه الشكر لدولة الصين على دعمها الكامل لهذا المشروع، كما تواصلنا مع شركائنا فى دولة الصين، والذى بدورهم وافقوا على إنتاج اللقاح فى مصر".

واستكمل رئيس الوزراء حديثه قائلًا:" تابعنا المراحلة الأولى لإنتاج اللقاح، وطاقة المصنع بإمكانها أن تنتج 300 ألف جرعة فى اليوم، والتحدي النهاردة أننا نضاعف كميات المادة الخام، ولذا طالبنا مضاعفة هذه الكمية.

رئيس الوزراء: : فاكسيرا تشهد نقلة تاريخية بإنتاج لقاحات كورونا

وتابع رئيس الوزراء، حديثه قائلًا: فاكسيرا تشهد نقلة تاريخية بإنتاج لقاحات كورونا، وتمكنا تصنيع 80 مليون جرعة لقاح كورونا "فاكسيرا – سينوفاك" نهاية العام الجاري”.