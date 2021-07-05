/639001/وفد-اعلام-النواب-يتفقد-منطقة-أبو-مينا-الأثرية-ببرج-العرب صور

تفقد الوفد البرلمانى للجنة الثقافه والاعلام برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفي وكيل اللجنه عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منطقة أبو مينا الأثرية ببرج العرب، بشأن تعرضها للأخطار بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية وتتابع اللجنه تنفيذ توصيات لجنة الاعلام في الفصل التشريعي السابق والوقوف علي معدلات تنفيذ المشروع .

دوت الخليج يرصد تفاصيل الزيارة الميدانية للجنة الاعلام والثقافة بالنواب

دير الشهيد ماري مينا

وكان فى استقبال الوفد البرلمانى الراهب القمص تداوي اغانينا راهبدير الشهيد مارى مينا مريوط، والراهب القمص بوليكاربوس اغانينا، والراهب القمص شاربوين افامينا، والنائب الدكتور وجيه سنبل مستشار رئيس الدير وعضو مجلس الشيوخ عن قطاع غرب الدلتا ،والدكتورة النائبه ندى ثابت عضو مجلس النواب .

أكد النائب الدكتور نادر مصطفى رئيس الوفد البرلمانى أن برنامج الزيارة اليوم الاثنين يتضمن برنامج الزيارة كلمة ابونا تداوي ومساعد وزير الاثار ورئيس قطاع الآثار الاسلاميه والقبطيه وعرض تاريخى عن مدينة ابومينا .

المناطق الاثرية بالاسكندرية

يذكر أن الوفد البرلماني يتفقد عدد من المناطق الأثرية بمحافظة الإسكندرية على مدار 4 أيام والذي بدأت فاعلياته أمس بحضور مئوية سيد درويش والتي أقيمت في دار الأوبرا المصرية بحضور وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية ورئيس الأوبرا المصرية.

ويضم الوفد البرلماني من لجنه الاعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب النائب نادر مصطفي وكيل اللجنة والنائب تامر عبد القادر أمين سر اللجنه والنائبه نشوي الديب والنائبة امل سلامه والنائبة منال هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائبة مني عمر والنائبه فاطمة سليم والنائب رانيا الجزايرلي .