/639007/محمد-صبحي-يشارك-في-السباق-الرمضاني-2022-ب-شرطة-الأخلاق

يستعد الفنان محمد صبحي بعد غياب دام طويلًا للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل بعمل درامي جديد يحمل اسم «شرطة الأخلاق»، إذ كان آخر عمل درامي له في 2007 بعنوان «رجل غني وفقير» بجانب وفاء صادق ويوسف داوود.

دوت الخليج يكشف مشاركة محمد صبحي في السباق الرمضاني ل2022 بعد غياب 14 عام على الدراما

سيبدأ الفنان محمد صبحي في تحضيرات مسلسله الجديد «شرطة الأخلاق»، عقب الانتهاء من عروض مسريحته الجديدة «نجوم الضهر» التي من المقرر عرضها في موسم عيد الأضحى المقبل في عودة جديدة منه للوقوف على المسرح من جديد كفنان ومخرج.

ويشارك في بطولة مسرحية «نجوم الضهر» عدد كبير من النجوم يصل عددهم إلى 40 نجم ونجمة، ومن المقرر تقديمها على مسرح مدينة سنبل، ومن المقرر عرضها خلال موسم عيد الأضحى في حالة انتهاء كافة الترتيبات، إذ يكثف محمد صبحي ساعات العمل ترقبًا لعرضها.

صناع عمل مسرحية نجوم الضهر

مسرحية «نجوم الضهر» من إخراج وبطولة محمد صبحي وأشعار عبد الله حسن وموسيقي وألحان شريف حمدان وديكور محمد الغرباوي، ويشارك في بطولة المسرحية نخبة من النجوم من أجيال مختلفة وهم: "سميرة عبد العزيز ، سماح السعيد ، عبد الرحيم حسن ، محمد أبو داوود، ندى ماهر، تامر ضيائي، داليا حسن ميرنا زكري، وحازم القاضي، بالإضافة لمحمد سعيد ومنة طارق وأنجيليكا وليلي فوزي ومايكل وليام ومصطفي يوسف ومحمد شوقي طنطاوي ورحاب الشناط".

وكانت آعمال محمد صبحي، مسرحية " خيبتنا " التي تنبأت بما يحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمى فى علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربى والأمريكي، وقدم فيها النجم محمد صبحى شخصية الدكتور «يائس» العالم فى علم الجينات.