رئيس مجلس الشيوخ يرجع الجلسة العامة للغد

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يستكمل مجلس الشيوخ فى جلسته العامة غدا الثلاثاء مناقشة ما تبقى من مواد مشروع القانون. وشهدت الجلسة اليوم، رفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن الدكتور عبد المنعم سعيد، لكيدية البلاغ فى التهم المنسوبة إليه من إهدار المال العام خلال رئاسته مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.

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