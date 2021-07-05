لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. الجيزة تغلق 26 مقهى وكافيتريا ومطعم

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد محافظ الجيزة على مواصلة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، مؤكدا على التعامل بكل حزم مع الكافيتريات والمقاهى والمطاعم والمحال المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية.





وأسفرت الحملات التى شنتها محافظة الجيزة على المقاهى والكافيتريات عن غلق وتشميع 26 مقهى ومطعم وكافيتريا خالفت الإجراءات الاحترازية وذلك لتقديمها الشيشة للمواطنين وغير ملتزمة بمواعيد الغلق المحددة. وأغلق حى العجوزة 6 كافيهات للتعدى على الطريق العام وتقديم خدمة الشيشة للمواطنين وذلك بشوارع محمد شكرى والمتحف الزراعى واسراء المهندسين والفلاح والمراغى. كما أغلق مركز ومدينة كرداسة 4 مقاهى ومطعمين ومخزنين بمنطقة غرب الدائرى وشارع المنصورية بأبورواش، بالاضافة إلى غلق وتشميع محل ومغسلة بشوارع "العطور ومكة المكرمة" بمدينة الحوامدية.

كما تمكنت المحافظة من خلال حى جنوب الجيزة من ضبط منشأتين سياحيتين "كافيتريا ومطعم" تدار بدون الحصول على التراخيص اللازمة، وقد تم غلق وتشميع المنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالاضافة الى غلق وتشميع محل ومقهى بشوارع ربيع الجيزى وبرادة بحى جنوب الجيزة. وضمت مجهودات مواجهة مخالفات المحال والمقاهى غلق وتشميع 5 مقاهى ومحال غير ملتزمه بمواعيد الغلق بمركز منشأة القناطر، بالإضافة إلى غلق وتشميع 3 مقاه بميت رهينة بمركز ومدينة البدرشين وفع 115 حالة إشغال لهم. وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز بشن حملات دورية لمواجهة المخالفين للإجراءات الاحترازية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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