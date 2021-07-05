انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض بيم مصر اليوم 8 يوليو على كافة الادوات والأجهزة المنزلية 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض بيم ماركت، من أفضل العروض الاسبوعية والترويجية التي تتلقي العديد من الطلبات من كافة أنحاء مصر، والتي تتميز بكونها تحتوي على العديد من السلع والأدوات المنزلية الهامة، وبتخفيص أسعار تنافسي يصل على بعضها إلي 70% خصم, وعليه يتناول “مصر فايف”، آخر عروض بيم، والتي تبدأ الخميس 8 يوليو الجاري، وتنتهي حتي نفاذ الكمية.

عروض بيم مصر 2021

تتضمن عروض bim مختلف المنتجات المنزلية، والتي يشتد عليها الطلب بإستمرار من الشارع المصري، وعليه فيمكن معرفة أجدد العروض المقدمة من شركة بيم، من خلال متابعة التالي:

كبة لحم مولينكس.

مبرد مياه 2 حنفية ساخن/ بارد + حافظة ميجا.

حلة ضغط ستانليس زينوكس 6 لتر.

ميزان مطبخ ديجيتا.

جريل دبل جرانيت 36 سم.

ميزان مطبخ 10كجم.

فرن كهربائي + صينية كوميتال.

شواية كهربائية لوكسيل.

مفرمة لحم فلامنجو.

شوكة و معلقة ستانليس 6 قطع.

سكينة ستانليس يد خشب.

ساطور ستانليس يد خشب.

ماسك مشاوي ستانليس كبير.

مسن سكاكين مقاس 8.

صينية فرن الزنوكي.

لوح تقطع جامبو ألوان.

سيخ خشب طويل الشوي.

صنية عشاء استانليس اشكال.

مفرمة لحم.

وغيرها من الأدوات المنزلية الأساسية لأعمال المطبخ، والتي تعد جميعها مصنعة من خامات عالية الجودة، حيث تتضمن عروض بيم دائما على أفضل الخامات والماركات المميزة. وعليه فيمكن متابعة مجلة العروض ببيان عروض الأسعار من خلال التالي.

مجلة عروض Bim اليوم 2021

تتضمن آخر عروض bim اليوم الخميس 8 يوليو 2021, العديد من الادوات المتنوعة، والتي منها ماهو استعمال شخصي، واستعمال للمطبخ. وجدير بالذكر أنه تحتوي مجلة عروض رنين العديد الأجهزة الكهربائية الهامة، بعروض أسعار مبهرة كذلك. والآن يمكنكم التعرف عليها عن طريق متابعة مجلة عروض بيم التالية: