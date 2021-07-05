/639014/حسين-لبيب-سنحافظ-على-حقوق-الزمالك-في-ملف-ساسي-وأتمني-ضم-رمضان-صبحي

كشف حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بنادي الزمالك، عن ترحيب النادي بالتعاقد مع رمضان صبحي لاع بيراميدز، وان رحيل فرجاني ساسي لم يؤثر.

ويرصد دوت الخليج تصريحات حسين لبيب:

قال لبيب، في تصريحاته مع قناة أون تايم سبورتس: "هل يوجد أحد لايتمني ضم رمضان صبحي إلي فريقة، هو أفضل لاعب في مصر الأن”.

وعن رحيل ساسي: "اللجنة الحالية ستحافظ على حقوق الزمالك كاملة في ملف فرجاني ساسي. عندما استلمنا النادي لم نقابل فريق الكرة سوى في مباراة الإسماعيلي في كأس مصر.

عندما جلس معهم في غرفة الملابس وطلبت من باتريس كارتيرون أن أجلس مع ساسي، ولم يمانع أول مرة حاولنا مقابلته كان قد رحل من النادي، وتواصلنا معه هاتفيا وقيل لي إنه سيتصل بي وذلك لم يحدث حتى الان تحدثت مع محاميه ووكيله أكثر من مرة ولم يردا علي سوى مرة واحدة واعتذرا عن الظروف التي تمنعهم من الرد.

قبل أسبوع تواصل محامي ساسي مع محامي الزمالك لمدة نصف ساعة، ولكن لن أستطيع الكشف عن تفاصيل حوارهما لأن ليس من مصلحة الزمالك الكشف عنه الان".

وأكد: "نحترم ساسي جدا، وهو من أفضل اللاعبين الذين لعبوا للفريق، إلى الآن، لو أراد ساسي أنه يريد أن يستكمل مشواره مع الزمالك فذلك ممكن ولكنني أستبعده، لانه تغيب عن مران الفريق لدة 40 يوماً دون أن يخبر أحد، والفريق كان يسير بشكل جيد.

وعن تجديد جناح الفريق أشرف بنشرقي، قال: "ملف تجديد بنشرقي من الملفات المهمة لجمهور الزمالك، وللجنتنا كذلك. نحن رياضيون ونعرف متى نتحدث مع اللاعبين في التجديد. كان لدينا هدف تجديد لـ 3 لاعبين وأرى أن الأمور سارت بمنتهى السلاسة وهو ما حدث.

فورعودة أشرف بن شرقي من منتخب بلادة جلسنا معه ومع وكيلة وتحدثنا عن خطوط لتجديد، من حيث الجزاءات والمكافأت بعيداً عن التعاقد مع فرجاني ساسي، الشكل النهائي لتعاقد بنشرقي انتهينا منه، وأمامنا الان وضع الأرقام سواء من ناحيتنا أو من ناحية اللاعب لاستكمال التجديد. تلك الجلسة لن تستغرق ربع ساعة".

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له مساء يوم ٣ أغسطس المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والتي تم تأجيلها اليوم بقرار من اتحاد الكرة المصري، حيث كانت مقررة إقامتها غدا الإثنين.

انتظم إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران اليوم الأحد بحضور الجهاز المعاون له.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في تدريب امس