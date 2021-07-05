إنجاز جديد ينتظر بطلة مصر في التنس ميار شريف.. تفاصيل

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تشارك ميار شريف بطلة مصر في التنس والملقبة بـ "فتاة مصر الذهبية"، غدا الثلاثاء، في بطولة باشتداد والتي تقام في السويد، الجدير بالذكر أن ميار شريف تمكنت من التأهل إلى نهائي بطولة فرنسا الدولية، وحصدت الميدالية الفضية بعد هزيمتها في نهائي البطولة أمام الأوكرانية أنهيلينا كالينينا.

تتويج ميار شريف بالميدالية الفضية

تقابلت ميار شريف بطلة مصر في بطولات التنس والمصنفة الـ 117 عالميا، مع منافستها الأوكرانية أنهيلينا كالينينا" المصنفة الـ 125 عالميا، أمس الإثنين، في مباراة نهائي بطولة فرنسا الدولية للتنس، استعدادا لخوض مواجهات أولمبياد طوكيو 2021، وانتهت المبارة بفوز الأوكرانية أنهيلينا كالينينا بنهائي البطولة، وتوجت بالميدالية الذهبية، بينما حصلت ميار شريف على الميدالية الفضية، ويعرض دوت الخليج مشوار تأهل ميار شريف:

مشوار تأهل ميار شريف إلى نهائي بطولة فرنسا الدولية للتنس

الجدير بالذكر أن الدولية المصرية ميار شريف، تأهلت إلى نهائي بطولة فرنسا الدولية للتنس، وذلك بعدما استطاعت التغلب على الروسية أوكسانا سيليخميتيفا في المباراة التي جمعنهم في ربع النهائي من البطولة، وحسمت فتاة مصر الذهبية المباراة لصالحه بنتيجة 2/0(6-3 ، 6-3)، وتأهلت بذلك إلى نصف نهائي البطولة أمام الإسبانية كريستينا بوسكا وتمكنت الدولية المصرية ميار شريف من التغلب على الإسبانية كريستينا بوسكا بنتيجة 2/0(6/4،6/3)، وتأهلت بتلك النتيجة إلى نهائي البطولة أمام الأوكرانية أنهيلينا كالينينا، وتلعب المباراة اليوم الإثنين.

تعد ميار شريف هي أول سيدة تمثل تمثل في الأولمبيات، حيث يعد تأهل فتاة مصر الذهبية إلى أولمبياد طوكيو 2021 حادثة هي الأولى من نوعها، وذلك بعد حسمها المشاركة في أولمبياد طوكيو 2021، وتعد بذلك أول سيدة مصرية تتأهل إلى منافسات التنس في الأولمبياد، وتمثل ميار شريف مصر في أولمبياد طوكيو 2021 في منافسات التنس، ويعرض دوت الخليج ممثلين مصر في طوكيو 2021:

محمد صفوت يجاور ميار شريف في أولمبياد طوكيو 2021

تمكنت ميار شريف من التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2021، بعد استطاعتها التتويج ببطولة دورة الألعاب الإفريقية والتي أقيمت في دولة المغرب عام 2019، وتوجت بالميديلية الذهبية، وتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2021، في منافسات السباحة رجال، محمد صفوت، وذلك عقب تتويجه بدورة الألعاب الإفريقية للرجال، والتي أقيمت هي الأرى في الدار البيضاء، وتوج بالميدالية الذهبية لأول مرة في تاري مصر، حيث لم يحقق هذا الإنجا أي مصري أخر.