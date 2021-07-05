رياضة البرلمان : الزيارات الميدانية ليست شكلية ووزارة الشباب حققت انجاز كبير في الاستثمار«صور» 

/639023/رياضة-البرلمان--الزيارات-الميدانية-ليست-شكلية-ووزارة-الشباب-حققت-انجاز-كبير-في-الاستثمارصور

تفقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، عدد من مراكز الشباب بمدينة ابو حماد بمحافظة الشرقية ، وذلك في إطار جولتها الميدانية التي تستغرق 3 أيام بمحافظتي الدقهلية والشرقية .

دوت الخليج يرصد تفاصيل الزيارة الميدانية لوفد لجنة الشباب والرياضة بالشرقيةوالدقهلية .

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ان وزارة الشباب والرياضة نجحت في تحقيق عائد من الاستثمارات يصل الي ٣ مليار جنيه، موجها الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لجهوده في ذلك المجال.

صيانة الملاعب

واضاف، النواب والحكومة يكملون بعض بهدف تحقيق مصلحة المواطن في النهاية وشدد علي أهمية إجراء الصيانة الدورية للملاعب الرياضية للحفاظ عليها .

وتابع النائب محمود حسين ، مايتم رصده في الزيارة الميدانية للجنة من مشكلات، سيتم حله عبر اجتماعات اللجنة، عقب الزيارة.

وأكد النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن زيارة اللجنة ليست شكلية أو لمجرد رفع شعارات، وإنما هدفها ايجاد حلول عاجلة للمشكلات الامر الذي يتواكب مع طموح القيادة السياسية.

قرية الملاك

وأوصت اللجنة خلال تفقدها قرية الملاك ، بضرورة انشاء مركز شباب وملاعب لخدمة شباب القرية ، والتي يتبعها 60 عزبة وتابع كما طالبت اللجنة بصيانة الملاعب النجيلية بنطاق مدينة ابو حماد.

انشاء ملاعب ومراكز شباب

وطالب النائب ثروت سويلم ، وكيل لجنة الشباب الحكومة بضرورة تفعيل مقترح بيع مراكز الشباب القديمة ذات القيمة التسويقية العالية ،واستبدالها بمساحات أكبر وانشاء ملاعب ومراكز شباب علي أحدث مستوي عليها ، دون تحمل الوزارة أي نفقات مالية مطالبا بصيانة جميع ملاعب الشباب بالمحافظة .

مركز شباب ابو حماد

كما شدد النائب ثروت سويلم علي ضرورة تقديم الحكومة باصدار توجيهاتها ، باستخدام الاراضي التابعة لوزارات الاوقاف والري ، والزراعة وغيرها من الاراضي الحكومية الغير مستغلة ، لإقامة مراكز شباب عليها، لافتا الي ان مركز شباب ابو حماد سيطبق تجربة استثمارية كبيرة ، من خلال إنشاء حمام سباحة نصف أولمبي ، وقاعة أفراح ، وذلك بعد ان توقف المشروع منذ 10 سنوات.

من جانبه قال النائب احمد فؤاد اباظة ، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ، إن زيارة لجنة الشباب لمراكز الشباب بمركز ابو حماد ، فرصة لمتابعة متطلبات المواطنين علي أرض الواقع ، وهو ما سيساهم في تذليل أي عقبة تواجه عملية الاستثمار الرياضي التي يعول عليها الجميع لتطوير الأنشطة الشبابية .

واوضح فؤاد اباظة ،أن البرلمان والحكومة كلاهما يتعاملان بمنظور واحد في تلبية مطالب المواطنيين ، وهو سرعة حل أي مشكلة تواجههم ، مشيدا بالانجازات الكبيرة التي تشهدها مختلف ربوع الجمهورية .

من جانبها طالبت النائبة ايمان العجوز ، مسئولي وزارة الشباب ، خلال زيارة اللجنة مركز شباب ابو حماد ،بتنفيذ عدد من البرامج الشبابية التي تسمح بزيادة مشاركة المرأة في ممارسة الرياضة ، وهو ما عقب اليه الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب بالشرقية ، بوجود عدد من فرق كرة القدم النسائية بالمحافظة ، الي جانب وجود عدد من الالعاب الأخرى التي تعمل علي جذب المرأة للمارسة الرياضة.

من جانبه طالب النائب حسام غالي ، مسئولي مديرية الشباب والرياضة بالشرقية ، بوضع الخطط الاستثمارية بطريقة تسمح استفادة جميع المواطنين من المشروعات التي ستنفد ، وعدم اقتصارها علي اعضاء مراكز الشباب فقط ، خاصة أن المستثمر يسعي الي توسيع قاعدة العملاء وهو ما يتحقق من خلال تصيميم المشروعات بشكل يساعد علي خدمة غير الاعضاء ايضا .

ويضم الوفد كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة ، والنائب ثروت سويلم وكيل اللجنة ،والنائب فؤاداباظة وكيل لجنة الشئون العربية ، والنواب درويش مصطفي وأسامة عبدالعاطي وحسام غالي وخالد بدوي وحازم امام والنائبة ايمان العجوز وهادية حسني وابراهيم عبداللطيف أمين اللجنة .