/639026/عمرو-أدهم-الفيفا-وفر-للزمالك-٧٥-من-إجمالي-المبلغ-في-قضية-باتشيكو

أكد عمرو أدهم عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق طالب الفيفا بمبلغ مليون و ٧٠٠ ألف يورو في القضية التي رفعها ضد نادي الزمالك كما طالب مساعداه بمبلغ ٣٢٠ ألف يورو، وهو ما يعني أن إجمالي المديونية على الزمالك يقدر ب ٢ مليون يورو وفقا لعقودهم ما يعادل ٢ مليون و ٥٠٠ ألف دولار من إجمالي المديونية للزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف أنه تم تخفيض المبلغ إلى مليون و ٥٠٠ ألف يورو أي ٧٥% من المديونية ما يعادل ٢ مليون دولار تخفيض من إجمالي مديونية القضايا.

وأصبح المبلغ المطلوب ٤٥٠ ألف يورو فقط لباتشيكو منهم ٢٥٠ الف يورو مستحقات متاخرة، ومبلغ ٤٠ ألف يورو لكل مدرب، أي مبلغ ٨٠ الف يورو للاثنين المساعدين، وقامت اللجنة الجديدة برئاسة حسين لبيب باتخاذ إجراءات محترفة لحفظ حقوق النادي.

وقال عمرو أدهم: تم تكليفي بالرد على تلك الشكوى في آخر لحظة قبل إصدار القرار، وبالفعل تم تقديم مذكرة قانونية، والتواصل مع مسئولين بالفيفا وتم الأخذ بما جاء في مذكرة الزمالك، وتأكيد هذا من خلال القرار بتمثيلي للنادي في تلك القضية. وتولى مساعدتي في تلك القضية أحمد إبراهيم من إدارة الكرة.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له مساء يوم ٣ أغسطس المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والتي تم تأجيلها اليوم بقرار من اتحاد الكرة المصري، حيث كانت مقررة إقامتها غدا الإثنين.

انتظم إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران اليوم الأحد بحضور الجهاز المعاون له.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في تدريب امس

ويواصل الفريق تدريباته للقاء غزل المحلة المقرر له يوم ٣ أغسطس المقبل والمقرر إقامته على ستاد القاهرة في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري والتي تم تأجيلها مؤخرا.

يذكر أن محمود علاء تعرض لإصابة في مفصل الركبة من الخلف، مما جعل موقف مشاركته في مباراة غزل المحلة غير محدد حتى الأن، ويقوم الجهاز الطبي بالنادي بعمل فحص طبي للاعب بسبب الإطمئنان عليه وتحديد موقفه من المشاركة أمام غزل المحلة.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية للاعبين في بداية مران اليوم تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال.