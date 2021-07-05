/639029/محلية-النواب-تستمع-لممثلي-المحافظات-بشأن-تنفيذ-قانون-تنظيم-انتظار-المركبات

قال محمد حنفي ممثل محافظة القاهرة، أن المحافظة قامت بتشكيل لجنة مختصة فور اصدار قانون تنظيم الساحات بعمل حصر لأماكن الإنتظار الموجودة داخل محافظة القاهرة وبناءا على هذا الحصر بدأت المحافظة في تصنيف هذه الأماكن من حيث كمها ومن حيث البعد الاجتماعي .

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الادارة المحلية بشأن قانون تنظيم انتظار المركبات

قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة تقصي آثار تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية رقم (5) لسنة 2021، ومدى تأثير ذلك على تعظيم موارد الدولة وضبط حركة الشارع.

عقوبة ممارسة مهنة السايس

وقال اللواء علاء بدران ممثل محافظة الجيزة، إن هذا القانون صدر في ظل اصدار العديد من القوانين، التي حلت مشاكل عديدة كانت ترهق المحليات،مشيرا إلى أن القانون قام بوضع عقوبة واضحة لمن يمارس مهنة السايس دون تصريح، إلى أنه نظم مواصفات وشروط السايس، وتم تشكيل لجنة عليا لتنفيذ هذا القانون ،وقامت اللجنة بتحديد أماكن واوقات وتسعير انتظار السيارات بالمناطق.

تراخيص مزوالة مهنة السايس

وأضاف "بدران" ان اللجنة قامت بالفعل بإصدار تراخيص مهمة مزاولة السايس لبعض الأشخاص مشيرا الى انه في خلال سنة ارتفعت إيرادات المتحفظة ٨ مليون جنيه عن قبل اصدار هذا القانون.

وعرض اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير محافظ الإسكندرية أن الوضع في محافظة الإسكندرية مختلف لان أماكن ازدياد التردد على بعض الساحات لم تتعدى الثلاث مناطق، وتم حصر أماكن الانتظار لدراسة معدلات التردد ودراسة العائد المادي من تشغيل هذه الأماكن وتم تشغيل ٣٧ موقع بشكل فعلي، وأضاف ان المحافظة جاهزة لاعطاء التراخيص بمجرد الانتهاء من طرح هذه الأماكن للعمل.