المستشارة نشوى وليم تمثل النيابة الإدارية أمام تأديبية الفيوم

جدة - نرمين السيد - حضرت صباح اليوم الإثنين المستشارة نشوى وليم أسعد دميان - لتمثيل النيابة الإدارية ومباشرة الادعاء التأديبى أمام المحكمة التأديبية بالفيوم، جاء ذلك استمرارًا لسياسة النيابة الإدارية نحو تكليف عضوات النيابة الإدارية بتمثيل الادعاء أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة.





ومن نافلة القول، أن النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية باعتبارها سلطة الاتهام وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 على أن "تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية". كما نصت المادة التاسعة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن "يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية".

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