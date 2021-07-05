النائبة سها سعيد: تنسيقية شباب الأحزاب تتبنى كل الملفات التى تنهض بأمتنا

قالت النائبة سها سعيد وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الأمية أزمة كبيرة وقاسم مشترك فى جميع المشاكل التى قد نواجهها، مضيفة أن التنسيقية تتبنى كل الملفات التى تنهض بأمتنا.
وأضافت سها سعيد، أن التنسيقية خلقت صيغة جديدة للعمل المشترك، وأنها تضم كافة الأطياف وأنه رغم اختلاف الأيديولوجيات بين أعضائها إلا أنهم يتفقون على بناء الوطن والعمل وفقا للمصلحة الوطنية.
وتوقع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الإثنين، برتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار في مقر الهيئة، ويزور وفد التنسيقية مقر الهيئة لمناقشة سبل التعاون المشترك مع الهيئة، وطرق زيادة مجالات العمل المشتركة بين الجانبين.
كان وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد زار أمس الأحد، معرض القاهرة الدولي للكتاب، في رابع أيام انطلاقه، خلال دورته 52 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، حيث تفقد الوفد المعرض وأقسامه المتنوعة.
وأشاد أعضاء التنسيقية بحسن تنظيم المعرض والإقبال الجماهيري الكبير مع الالتزام التام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية و تساهم هذا المعارض الهامة في منح الشباب الفرصة على الاطلاع ورفع الوعي.
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