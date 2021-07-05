النائب عمرو يونس: نتعاون مع هيئة تعليم الكبار لمضاعفة نسبة محو الأمية

وجه النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للهيئة العامة لتعليم الكبار على الاستضافة وتوقيع برتوكول تعاون، مضيفا أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على مضاعفة نسبة محو الأمية. وأضاف عمرو يونس أن التنسيقية تتعهد بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار فى مضاعفة المجهود ومضاعفة نسبة محو الأمية، مشيرا إلى أنهم يبذلوا مجهود لتفعيل البرتوكول وللقضاء على الأمية. توقع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الإثنين، برتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار فى مقر الهيئة، ويزور وفد التنسيقية مقر الهيئة لمناقشة سبل التعاون المشترك مع الهيئة، وطرق زيادة مجالات العمل المشتركة بين الجانبين.

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