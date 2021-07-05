هنا تنسيق مدرسة البترول في مصر 2021-2022 والأوراق اللازمة

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محمد سياف - ابو ظبي - تنسيق مدرسة البترول في مصر 2021، حيث تعتبر مدارس البترول من أفضل الاختيارات المتاحة للطلاب الحاصلين على الشهادة الاعدادية، ولم يتثني لهم فرصة الالتحاق بالصف الاول الثانوي، حيث تعد من اقوي المدارس البديلة للثانوية العامة، وكذلك المدارس المتوسطة مثل؛ التجارية والزراعية والصناعية. وتجدر الاشارة إلى انه لا يتطلب للتقديم بها درجات عالية، كما تتمتاز بكونها تقدم فرص عمل مناسبة لطلابها بعد التخرج.

الأوراق اللازمة للاتحاق بمدارس البترول 2021

يجب توفير بعض الأوراق اللازمة، وذلك عند التقديم للالتحاق بمدرسة البترول، وهي كالتالي:

تقديم أصل الشهادة الاعدادية مع ثلاث صور منها.

6 صور شخصية للطالب، مقاس 4*6.

شراء ملف التقديم، ويتم هذا بعد معرفة تنسيق مدرسة البترول.

استخراج شهادة صحية من التأمين الصحي وتقديمها.

شراء الطابع التعليمي وطابع النقابة.

تقديم شهادة حسن السير والسلوك للطالب المتقدم.

صورتين من البطاقة الشخصية لكل من ولي الأمر والطالب.

جدير بالذكر أنه قبل تحضير هذه الأوراق يجب التأكد من تطابق التنسيق مع درجات الطالب، حيث يختلف تنسيق الصف الاول الثانوي، عن تنسيق مدارس البترول، كما يوجد هناك العديد من المدارس البديلة للثانوية العامة، والتي منها المدارس العسكرية مثل؛ مدرسة التمريض العسكري، والعادية مثل؛ مدرسة التمريض العادي بعد الاعدادية، والتي لا يتطلب الالتحاق بها درجات كبيرة، وذلك نظراً لكونها مدارس فنيه تتطلب اكتساب مهارة في تخصص ما.

عناوين مدارس البترول في مصر

تتواجد هذه المدارس في 5 محافظات مصرية وهي: محافظة الجيزة- ومحافظة الإسكندرية- ومرسي مطروح- الاسماعلية- ومحافظة بورسعيد. وعليه فتكون الأولى في حدائق الأهرام القديمة بالجيزة، كما وتضم الإسكندرية فرعين، بالإضافة لمدرسة مرسي مطروح الزيتية، بجوار الماسة، كما تتواجد مدرسة الإسماعيلية في دائرة الشيخ زايد، وبورسعيد في دائرة المناخ “23 ديسمبر ”.

تنسيق مدرسة البترول في مصر 2021- 2022

معلوم أنه تكون الدرجات اللازمة للتقديم بمدارس البترول قليلة جداً، وعلى ذلك فيختلف تنسيق بعض المدارس من مدرسة إلي غيرها، وفق ما تقررة وزارة التربية والتعليم المصرية، ومن محافظة إلي أخري كذلك، كما أنه من الممكن أن يكون ليس هناك تنسيق لبعضها مثل مدرسة الإسكندرية، وذلك مقارنة بالمحافظات الأخرى، وذلك لكون تنسيق مدرسة البترول 140 درجة للقبول.

– وتكون, لمحافظة الجيزة 170 درجة.

– الإسماعيلية 265 درجة.

– بمطروح 235 درجة.