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يخوض النادي الأهلي مواجهة هامة أمام المقاولون العرب في المباراة التي تقام ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز ، ويرصد دوت الخليج توقيت مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة.

تقام مباراة النادي الأهلي أمام فريق المقاولون العرب، والتي من المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة ال29 من بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليجموعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب:

وتقام مباراة الأهلي أمام فريق المقاولون العرب، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً. ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة

وتذاع مباراة الأهلي أمام فريق المقاولون العرب عبر قنوات اون تايم سبورت.

وانتصر الأهلي على سموحة برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ليثأر أبناء القلعة الحمراء من هزيمتهم أمام الفريق السكندري في مباراة الدور الأول بنتيجة 2-1.

وجاءت أهداف النادي الأهلي عن طريق محمد شريف “هدفين” في الدقيقتين 40 و58، وحسين الشحات في الدقيقة 42، وعلي معلول في الدقيقة 45.

واستطاع الأهلي أن يصل للنقطة 45 فى المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد نادي سموحة عند النقطة 40، في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة.

وجاءت أهداف النادي الأهلي عن طريق محمد شريف هدفين في الدقيقتين 40 و58، وحسين الشحات في الدقيقة 42، وعلي معلول في الدقيقة 45.

واستطاع الأهلي أن يصل للنقطة 45 فى المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد نادي سموحة عند النقطة 40، في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة.

دخل النادي الأهلي المباراة بكل قوته في محاولة تحقيق الفوز من مطلع المباراة، وبالفعل ينجح في ذلك ويضرب برباعية نظيفة، وجاء ذلك من خلال سيل الهجمات المتتالية علي الهاني سليمان وتهديد شباكة في أكثر من مرة وصل فيها الاهلي له.

وجاءت تشكيل الأهلي التي خاضة بها مباراة أمس كالأتي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي في الدوري كلا من :

علي لطفي في حراسة المرمي،و محمود وحيد، رامي ببيعة ، وكهربا ، ومروان محسن، وأليو ديانج وصلاح محسن، وسعيد سمير، أجايي.