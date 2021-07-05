/639028/إنتهاء-إيقاف-رمضان-صبحي-وغياب-إبراهيم-عادل-ودونجا-عن-بيراميدز

يعود رمضان صبحي نجم الاهلي السابق وبيراميدز الحالي إلى المشاركة مع فريقه مرة أخرى، بعد انتهاء فترة الإيقاف، حيث كان قد حصل اللاعب على وقف لمدة مباراة والتي كانت أمام فريق إنبي، وذلك بسبب حصوله على الإنظار الثالث أثناء مباراة الأهلي.

غياب إبراهيم عادل ونبيل عماد دونجا عن تشكيل بيراميدز

وعلى الجانب الأخر يغيب عن فريق بيراميدز في المباراة القادمة إبراهيم عادل مهاجم الفريق، وذلك بسبب حصولة على الإنذار الثالث في المباراة السابقة أمام فريق إنبي، بالإضافة إلى غياب نبيل عماد دونجا لاعب خط وسط الفريق، بسبب حصولة على البطاقة الحمراء المباشرة أثناء مباراة الأهلي،

حسم التعادل الإيجابي مباراة إنبي وبيراميدز، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من فعاليات الدوري الممتاز، حيث انتهت المباراة بنتيجة 1/1، ونجح فريق إنبي في تسجيل الهدف الأول حيث أحرز الهدف محمد شريف حتحوت في الدقيقة 31 من زمن المباراة، ثم استطاع فريق بيراميدز تسجيل هدف التعادل، ويعرض موقع دوت الخليج تشكيل مباراة إنبي وبيراميدز:

تشكيل بيراميدز في مباراة إنبي

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

في خط الدفاع: أحمد فتحي – أحمد سامي – أحمد أيمن – محمد حمدي.

في خط الوسط: عمر جابر – عبد الله السعيد – إبراهيم حسن.

في خط الهجوم: إريك تراوري – إبراهيم عادل – دودو الجباس.

تشكيل إنبي في مباراة بيراميدز

في حراسة المرمى: محمود جاد.

في خط الدفاع: على فوزي - إبراهيم يحيي - رامي صبري - مصطفى دويدار.

في خط الوسط: مصطفى شكشك – زياد كمال - محمد المرسي، كريم طارق،محمد شريف.

في خط الهجوم: جون أبوكا.

الجدير بالذكر أن مباراة فريق بيراميدز والنادي الأهلي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، حيث انتهت المباراة بنتيجة 2/2، وسجل فريق بيراميدز هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة، وذلك عن طريق استغلال الخطأ الفادح لمحمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، وتسبب هذا الهدف في تضيع نقطتين من المارد الأحمر، وتعادل فريق بيراميدز في المباراة التالية مع فريق إنبي.