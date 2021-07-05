كيفية استعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا 2021 بالخطوات

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استعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا 2021 يهتم المواطنون حاليًا بالبحث عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا لدفاعها في مطلع شهر يوليو 2021 الجاري، حيث أن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط اصبح سهلًا من خلال موقع وزارة الكهرباء أونلاين. والأن يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا 2021 بكل سهولة عن طريق الخطوات التي تقدمها دوت الخليج في السطور التالية من خلال موضوع فاتورة الكهرباء شمال الدلتا.

دوت الخليج

استعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا

خلال هذا الموضوع نقدم طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط بالخطوات من خلال الصور عن طريق موقع وزارة الكهرباء شمال الدلتا حيث أن خطوات دفعها و استعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا سهلة جدًا ولم تعد صعبة نهائيًا وذلك تأمينًا من مواجهة الازدحام في شبابيك دفع فاتورة الكهرباء شمال الدلتا 2021.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط

نضغط على الاستعلام عن فواتير الكهرباء

تظهر خانات استعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا 2021

ملئ الخانات في استعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا

تحديد المحافظة

تحديد الهندسة

تحديد المنطقة

تحديد اليومية

تحديد الحساب

تحديد الفرعي

الضغط على الاستعلام عن الفواتير كما موضح في الصورة

فاتورة الكهرباء شمال الدلتا 2021

يتم استقبال قراءات فاتورة الكهرباء شمال الدلتا 2021 من يوم 10 إلى يوم 15 من كل شهر.

فاتورة الكهرباء شمال الدلتا شهر يوليو 2021

استعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا شهر يوليو تتم قراءتها يوم 10 يوليو الجاري وحتى يوم 15 يوليو.

استعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا شهر أغسطس

وفي شهر أغسطس يتم استعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا عن طريق موقع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء في جمهورية مصر العربية، وذلك بطريقة سهلة.

استعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا نظام القراءات الموحد

تم تشغيل برنامج القراءة في الموحد استعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا 2021 بجميع هندسات الشركة لعدد (2.118.628) مشترك، وتم ربط أجهزة الكشف والتحصيل الموجودة بالهندسات مع الخادم الرئيسي للبرنامج بمركز البيانات عن طريق شبكة VPN.

شبكة APN في استعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا

توفرت شبكة APN في استعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا منفصلة مخصصة للشركة القائمة بأعمال الكشف (كشافين – مكاتب إدارية) لتأمين السرية والحفاظ على البيانات .